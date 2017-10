Отправивший Дмитрия Богатова под арест судья получил международное звание «интернет-злодея»

На днях правозащитная некоммерческая организация Access Now объявила победителей премии «Heroes & Villains» («Герои и Злодеи»), которая проводится вот уже четвёртый год. Участники выбираются по критериям общественного и экспертного признания их деятельности за последний год в области прав человека. Последние несколько месяцев команда Access Now рассмотрела около 80 кандидатур, которыми являлись как отдельные личности, так и организации со всего мира. После тщательной оценки воздействия всех номинантов на онлайн-права Access Now выбрала пять героев и пять злодеев, среди которых оказались не только активисты и правозащитники, но также политики, чиновники и даже Президенты стран. Не обошлось и на этот раз без участия россиян, и тоже в номинации «Злодеи».

В прошлом году антигероем в области соблюдения прав человека и надзора за коммуникациями стал Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, добившийся для своего ведомства права игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Этот фактор стал решающим для внесения его в номинацию «Компетентный судебный орган» со знаком «минус».

На этот раз «злодеем» стал коллега Зорькина по профессии — судья Пресненского районного суда города Москвы Евгений Михайлович Найденов. «Судья Найденов неоднократно выносил решение о продлении ареста российского оператора выходного узла Tor Дмитрия Богатова, — говорится в решении Access Now. — Богатов был задержан российскими властями, решивших, что содержание [постов в интернете] носило подрывной характер (например, ссылка на клип Канье Уэста «Нет церкви в диком мире»), а публикации выкладывались якобы с его адреса, хотя все данные свидетельствуют о том, что Богатов не несёт личной ответственности за содержание [постов]. Сегодня, демонстрируя пренебрежение правами человека, Богатова держат под домашним арестом, поэтому судья Найденов признан злодеем».

В компании Найденова оказались такие высокопоставленные антигерои, как Президенты Франции и США — Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Первый — за невыполненные обещания по части защиты прав человека, а также за то, что не отреагировал на призывы правозащитников встать на защиту прав человека, но вместо этого подрывает их. Второй — за целый ряд угрожающих правам человека законов, многие из которых произошли за первые сто дней его президентства. В частности, это касается ограничений на въезд в США, увеличение слежки за иммигрантами, а также постоянное расширение всепроникающих законов США о надзоре. Кроме Трампа, многие члены нынешней его администрации также получают вместе с ним признание «злодеями» в области прав человека.

К числу злодеев Access Now также относит сенатора США Джона Корнина (John Cornyn), директора Департамента кибербезопасности Китая Хунь-Вэй Цзяня (Hung-Wei Chien) и Президента Мексики Энрике Пенья Ньето (Enrique Peña Nieto). Стоит заметить, что ещё одним прямым «победителем» в категории «злодеи» из Китая стал Мьяо Вэй (Miao Wei) — министр промышленности и информационных технологий КНР.

В число героев на этот раз россияне не попали, но ими стали достойные люди, представляющие интернет-отрасль, журналистику, а также правозащитные организации. Единственным политиком, получившим звание героя, стал, опять же, судья Рохинтон Нариман (Rohinton Nariman), являющийся одним из девяти судей Верховного суда Индии, единогласно признавших неприкосновенность частной жизни как основное право. «Хотя все девять судей достойны звания героев нашей премии, судья Нариман получает международное признание за то, что ссылается на применение Международных принципов в области прав человека на связь», — уточняет Access Now.

Вручение следующей премии, скорее всего, состоится также в сентябре следующего года. Access Now и РосКомСвобода просят уже сейчас начать составлять свой список героев и антигероев.

