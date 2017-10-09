Публичный Wi-Fi привязывают к госуслугам

Власти уже не устраивает идентификация пользователей публичных точек Wi-Fi с помощью мобильного телефона. Поэтому они вернулись к «усечённой» идее 2014 года, когда планировалось разрешать доступ по sms-коду и через аккаунт на портале gosuslugi.ru. Но, как показало время, то ли недоверие властей к собственным гражданам за это время только выросло, то ли слишком медленно продвигаются среди россиян связанные с услугами государства интернет-проекты.

Чиновники из Минкомсвязи рекомендуют регионам переходить на предоставление услуг публичного Wi-Fi посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), использующейся для доступа к государственным услугам. Эта инициатива обсуждалась на заседании подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении госуслуг правительственной комиссии по ИТ. Публичные зоны Wi-Fi нередко создаются по государственным или муниципальным заказам — в таких случаях регионы имеют возможность повлиять на способ подключения.

В системе ЕСИА хранится основная информация о пользователях — ФИО, паспортные данные, сообщения о штрафах ГИБДД, данные электронной медицинской карты и другие личные данные гражданин РФ.

«Одно из направлений популяризации ЕСИА — возможность бесплатного доступа в Wi-Fi-интернет посредством авторизации через портал госуслуг», — говорят в пресс-службе Минкомсвязи.

В настоящее время Минкомсвязь активно продвигает проекты, связанные с госуслугами. В частности, приложение «Госуслуги», работающее на операционной системе Android. Недавно к нему вышло обновление, учитывающее расширившийся перечень услуг государства, предоставляемых гражданам через интернет.

Вступившие в силу в 2014 году поправки в закон «Об информации…» и ряд других актов обязали владельцев публичных Wi-Fi-сетей идентифицировать подключающихся абонентов. Выполняя положения этого закона, Минкомсвязь России подготовило и согласовало с ФСБ и Минэкономразвития изменения в правила оказания услуг связи, они были утверждены постановлением правительства России от 31 июля 2014 года. Согласно этому документу, оператор связи может идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона, по документу, удостоверяющему личность, или при помощи ЕСИА.

Чаще всего операторы связи удостоверяют личность пользователя по номеру телефона: для регистрации в Wi-Fi-сети абонент вводит свой мобильной номер, получает SMS с кодом подтверждения, вводит этот код в специальном окне веб-интерфейса — и далее может пользоваться интернетом.

Генеральный директор аналитической компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отметил, что чаще всего коммерческие операторы связи обеспечивают публичным Wi-Fi кафе, рестораны, гостиницы и т.д.

«Им проще авторизовывать абонентов по номеру телефону. Телефон есть у всех, а в ЕСИА зарегистрировано не так много людей. Но к рекомендациям Минкомсвязи могут прислушаться операторы, получившие заказ на развертывание Wi-Fi-сетей на транспорте», — считает эксперт.

В данной ситуации власти выдвигают инициативу, которая не оставляет пользователям никаких альтернатив. По мнению руководителя РосКомСвободы Артёма Козлюка,

«Авторизация через госуслуги имеет полное право на существование, но лишь как один из возможных вариантов авторизации, например, через sms, соцсети, OpenID. Но это не должно быть единственным, безальтернативным способом. С какой стати пользователя вайфаем приравнивают к получателю госуслуг и полностью его деанонимизируют?»

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IT-эксперт Михаил Климарёв считает, что данная инициатива уничтожит публичный Wi-Fi в России как явление: «Это печально, но «коллективная Яровая» совсем потеряла берега».

И вот сейчас хочется вспомнить о желании властей деанонимизировать пользователей мессенджеров — соответствующий закон был принят этим летом. Согласно его требованиям, операторы связи обязаны идентифицировать абонентов, пользующихся сервисами мгновенного обмена сообщениями, с помощью абонентского номера. Прослеживаемая выше тенденция, когда от sms и других способов государство в целом пришло к аутентификации Wi-Fi по ЕСИА, говорит о том, что та же самая инициатива в качестве новых поправок скоро может быть вписана в 241-ФЗ.

Причём владельцев публичных точек доступа Wi-Fi уже и так запугали проверками работники региональных прокуратур — новости о выписанных штрафах или вынесенных предупреждениях стали уже достаточно частым явлением. Зачем им теперь новая головная боль в качестве внедрения ЕАИС, не совсем понятно.

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