ДумаОтвечает: депутаты хотят объяснять в интернете свою деятельность

По мнению российских парламентариев, граждане зачастую не совсем правильно понимают принимаемые Госдумой законы, поэтому необходимо создать платформу, через которую россиянам можно было бы доносить всю важность и полезность всех законодательных инициатив. Запрос на это, по словам депутатов, якобы пришел от самих граждан через аккаунты парламента в соцсетях, которые заработали в апреле. Их пользователи «регулярно задают вопросы по различным инициативам и зачастую неверно интерпретируют принимаемые законы», сетуют народные избранники.

Объединенная редакция Госдумы по соцсетям стала проводить разъяснительную работу в «доступных формах», размещая видео, инфографику, графические карточки законопроектов. «Крайне важно в доступном виде разъяснять гражданам принимаемые законы, в противном случае это порождает непонимание и недовольство», – сообщил журналистам источник в аппарате.

Чтобы увеличить охват аудитории, Дума, во-первых, собирается в ближайшее время предложить совместный проект интернет-СМИ. Во-вторых, планируется запустить образовательный проект, в рамках которого Дума разъяснит самые непонятные для граждан законы. Для их выявления Госдума совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) проведут опросы граждан. По итогам опросов будут подготовлены карточки о самых непонятных законопроектах, на которых будет пересказываться их суть, эти же карточки РОЦИТ планирует предоставлять пользователям. Проект «#ДумаОтвечает» предполагает, что соцсети Думы станут дополнительной площадкой для объяснения законов. Любой пользователь сможет разместить свой вопрос не только под постами на страницах Госдумы, но и на своей личной странице, прикрепив хэштег «#ДумаОтвечает». Третий проект поможет собирать обращения граждан через соцсети, что, как утверждает сотрудник аппарата, не используется пока ни одним другим органом власти. Дума закажет специальное приложение, которое будет собирать всю необходимую для подачи обращения информацию и передавать ее в существующую систему по сбору обращений граждан.

Не факт, что созданные для разъяснения запутанных законов интернет-платформы сделают для россиян деятельность парламентариев немного понятнее. «Есть общий тренд — заменять общение с избирателями виртуальными симуляциями, за которыми невозможно отследить качество, — отмечает политолог Александр Кынев. — Опыт говорит о том, что памятки и комментарии к законам пишут чиновники и для чиновников. Ничего плохого в образовательной программе нет, но она не должна быть заменой живого общения с гражданами».

«Самый популярный пост за последний месяц как раз связан с карточками о законах, которые планирует продвигать РОЦИТ. При этом реакция подписчиков в комментариях оказалась скорее негативной, хотя для соцсетей это обычно», – сказал директор по технологиям агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев.

По его мнению, запуск хэштега «#ДумаОтвечает» спровоцирует троллинг со стороны протестной аудитории – контенту Госдумы не хватает вирусности, креатива, он мало привлекает массового пользователя, но в сравнении с прежним созывом сделан шаг вперед.

Кроме некоторой «отсталости» российских парламентариев от современных технологий и принципов функционирования интернета, депутаты Госдумы, подхватившие эстафету запретительства от своих коллег от предыдущего созыва, принятием избыточных и вредных для отрасли и пользователей законов по жесткой регуляции VPN, анонимайзеров, о внесудебной блокировке зеркал, о деанонимизации пользователей мессенджеров, о защите критической информационной инфраструктуры, о «группах смерти» и других репрессивных и регрессивных инициатив до сих пор не то, что не объяснили все мнимые плюсы новых правовых норм, но даже отказались идти на элементарный диалог с интернет-сообществом и отраслевиками. Поэтому восстановить нить общения с гражданами им будет крайне сложно, каким бы креативном ни блистали их попытки освоить то, что они пытаются зарегулировать до состояния полусмерти.

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