Правительство одобрило законопроект по онлайн-продаже лекарств

На заседании правительства, состоявшегося в конце прошлой недели, было принято решение поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом», говорится на сайте кабмина. Законопроектом предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом.

Законопроект должен вступить в силу с января 2018 года. Он предполагает принятие соответствующих нормативных актов, в том числе тех, которые должны определить, кто будет заниматься доставкой лекарств на дом пациентам — провизоры или курьеры без фармацевтического образования, и в этом, по словам представителя аптечной сети «36,6» Алексея Киселева-Романова, «сейчас заключается главная интрига».

Гендиректор «Риглы» Александр Филиппов считает, что доставка лекарств провизорами будет экономически нецелесообразной: «Фармацевты как специалисты становятся все дороже, при этом во всех регионах страны не хватает кадров». По словам господина Филиппова, запускать доставку «Ригла» не собирается.

Директор по развитию научно-производственной компании «Катрен» (в нее входит сервис по онлайн-заказу лекарств Apteka.ru) Анатолий Тенцер также не планирует запускать собственную доставку. По его мнению, оплата курьера потребует дополнительных расходов, которые скажутся на ценах на препараты. Господин Тенцер считает, что законопроект Минздрава лоббирует интересы крупных IT-компаний, которые заинтересованы в работе на фармрынке.

Директор юридического департамента Ozon.ru Надежда Белова, в свою очередь, уверена, что продажа лекарств в интернете с доставкой на дом прежде всего будет удобна пациентам.

В «Яндекс.Маркете» от комментариев отказались.

Официально дистанционная продажа лекарств в России сейчас запрещена. Но, по данным Data Insight, каждые сутки онлайн-аптеки получают около 20 тыс. заказов на лекарства. Снять запрет на онлайн-торговлю для аптек предполагалось еще с 1 января 2017 года — соответствующие поправки в конце 2015 года подготовил Минздрав, но они так и не дошли до правительства.

В феврале этого года министерство подготовило новый документ, разрешающий онлайн-торговлю любыми лекарствами, кроме «подлежащих предметно-количественному учету, обладающих анаболической активностью и лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30%». Позднее в список запрещенных к продаже попали также рецептурные препараты.

Уже почти сросшаяся с государством в вопросах законодательного регулирования Ассоциация компаний интернет-торговли летом обратилась в Минфин и Минздрав с предложением легализации онлайн-продажи лекарств через принадлежащий государству домен egais.ru (через него со следующего года планируется начать онлайн-торговлю алкогольными напитками). Свою позицию по этому поводу министерства пока не высказывали.

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