Google подтвердил вмешательство России в американские выборы

По словам знакомых с расследованием компании источников, пишет Independent, американский IT-гигант представил доказательства того, что российские операторы использовали платформы компании, пытаясь повлиять на выборы [Президента США] 2016 года. Google смог определить, что десятки тысяч долларов были потрачены на рекламу российских агентов, которые стремились распространить дезинформацию посредством множества продуктов компании, включая YouTube, а также с помощью связанной с поисковиком Google рекламы, почтового сервиса Gmail и рекламной сети DoubleClick. Об этом изданию рассказали анонимные источники на условиях, что некоторые детали не будут преданы огласке.

Сделанное Google «открытие» имеет огромное значение, поскольку реклама является ещё одним звеном в доказательстве влияния России на американские выборы — точно также с помощью рекламы распространялась информация на Facebook, причём в обоих случаях, заказ, похоже, шёл из разных «кремлёвских ферм». Результат, полученный Гуглом — это признак того, что усилия России по распространению дезинформации в интернете могут быть гораздо более масштабной проблемой, чем те, с которыми компании Кремниевой долины сталкивались до сих пор.

Ранее Google преуменьшал проблему российского вмешательства в выборы Президента США посредством его платформ. Пресс-секретарь компании Андреа Фавиль (Andrea Faville) в прошлом месяце утверждала, что компания всегда мониторит ситуацию с со злоупотреблениями или нарушениями политики Google, и доказательств того вмешательства в выборы посредством подобной рекламной кампании через их платформы, обнаружено не было.

Тем не менее, Google по настоянию Конгресса США приступил к расследованию этого вопроса. Сама компания отказывается комментировать эту ситуацию, поэтому прессе приходится прибегать к помощи своих источников. Знакомые с расследованием люди заявили, что компания исследует несколько рекламных объявлений стоимостью порядка $100 000, стараясь определить, все ли они поступили от троллей, или же некоторые пришли с легальных российских аккаунтов.

До этого момента Google старался избегать проверок, которые обрушились на его конкурента Facebook. В начале сентября текущего года директор по безопасности компании Facebook Алекс Стамос опубликовал отчет, из которого следует, что в течение двух лет с фейковых аккаунтов, предположительно созданных в России, было закуплено большое количество политической рекламы, которая могла повлиять на формирование общественного мнения до и после выборов президента США в 2016 году.

После анализа выяснилось, что с июня 2015-го по май 2017 года расходы на сомнительную рекламу в Facebook составили около 100 тысяч долларов США. Эта сумма складывается из оплаты приблизительно трех тысяч публикаций с 470 недостоверными страницами и аккаунтами. В Facebook полагают, что счета, с которых шла оплата, и эти аккаунты связаны друг с другом и, предположительно, действовали из России. Результаты расследования Facebook передал властям США.

Формирование новостной повестки, выгодной российской стороне, американские власти связывают с так называемой «фабрикой троллей», выполняющей задание российского правительства по дестабилизации обстановки в США, а ранее до этого — влиянии на выборы Президента.

Некоторые из объявлений стоимостью около $100 000 во время предвыборной гонки рекламировали Дональда Трампа, Берни Сандерса и кандидата от партии «Зелёных» Джилл Штайн. Другие объявления, похоже, должны были содействовать разделению Соединённых Штатов путём создания в обществе антииммигрантских настроений и возбуждения расовой вражды. Facebook заявил, что эти объявления воздействовали на 10 миллионов пользователей США из тех 210 миллионов, что ежемесячно регистрируются на сервисе.

По крайней мере один из источников сказал, что влияние российской дезинформации на Facebook намного больше, чем компания признала, и охватывает как платные объявления, так и сообщения, опубликованные в соцсети российскими агентами. Посты были расшарены сотни миллионов раз, заявил директор по исследованиям Центра электронной журналистики Колумбийского университета Джонатан Олбрайт (Jonathan Albright).

В свою очередь, Twitter заявил о закрытии 201 учётной записи, выявленной в результате своего расследования. Сообщается также, что новостной сайт RT, которые связывают с Кремлём, на этой платформе потратил в одном только 2016 году 274 100 долларов. Сколько раз расшаривалась фальшивая информация, Twitter не уточнил. Канал RT имеет значительное присутствие также и на YouTube.

Руководство Facebook и Twitter выступят перед следователями в Конгрессе 1 ноября. Google не сообщает, примет ли он подобное приглашение.

Американские спецслужбы в январе этого года обнаружили вмешательство властей России в выборы в США с целью помочь выиграть Дональду Трампу, и компании Кремниевой долины получили от разведывательного сообщества некоторую помощь [в расследовании].

Google обнаружил российское присутствие на одной из своих платформ, «перекачивая» данные из Twitter, говорят люди, знакомые с расследованием американского IT-гиганта.

Twitter предлагает возможность получить доступ к небольшому количеству «исторических» твиттов бесплатно, дав разработчикам доступ ко всему «мусорному» файлу, полученному в 2006 году. Загрузив данные из Twitter, Google смог связать российские учётные записи Twitter с другими учётными записями, которые использовали сервисы Google для покупки рекламы. Сделано это было без ведома Twitter, утверждают знакомые с ситуацией люди.

Расследование Google пока ещё находится на ранней стадии, и количество опубликованных объявлений, число их показов, нажатий, ещё не были досконально изучены. Google продолжает изучать свои собственные записи, а также делится данными с Facebook. Сотрудничества с Twitter, по словам источников, в этом вопросе пока отсутствует.

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