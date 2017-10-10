В Минэкономразвитии поддержали обложение пошлинами все иностранные интернет-покупки россиян

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в целом поддерживает идею снижения порога беспошлинного ввоза интернет-товаров в Россию:

«Важно понимать, что условия для производителей в России и других странах должны быть, конечно, одинаковые для того, чтобы была справедливая конкуренция. Разница налогообложения искажает эту историю».

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Правда, никаких конкретных цифр он не назвал — вопрос, по мнению министра, требует «проработки и общественного обсуждения», тем более, что это ещё и «не их предложение».

Кроме введения пошли на покупки выше 20 евро, иностранные интернет-магазины планируется обложить налогом на добавленную стоимость («налогом на AliExpress»). Предлагается исчислять налог упрощенным методом — не 18% НДС, как в случае с «налогом на Google», — а 15,25% от конечной цены товара. Также поправки наделят Федеральную налоговую службы (ФНС) правом направлять ритейлеру требование о блокировке его сайта в случае неуплаты налога. Если такие меры не подействуют, то налоговики смогут обратиться в суд и в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к веб-странице продавца. Напомним, по мнению экспертов, воплощение в жизнь вышеозначенных инициатив сделает для россиян товары в иностранных магазинах дороже на 30%.

Сейчас в Россию можно без уплаты пошлины ввозить товары на сумму до 1000 евро в месяц и легче 31 кг. Если приобретение дороже или тяжелее, покупатель должен перечислить государству 30 % таможенной стоимости, на которую превышен лимит. Между тем, лоббистов из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) не устраивает понижение пошлин на товары выше 20 евро. Ассоциация предлагает обнулить порог беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных магазинах и ввести дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости товара: посылки стоимостью 20 евро облагать пошлиной в 10%, до 150 евро – 20%, посылки стоимостью от 150 евро облагать пошлиной в 30%, «чтобы ни одна посылка на территорию РФ не прошла без налогообложения».

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