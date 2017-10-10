Эмигрировавшего барда из города Дно заочно арестовали за призывы к экстремизму

Певец из города Дно Борис Яковлев в октябре этого года был заочно арестован по обвинению в экстремизме — такое решение принял Псковский городской суд. Бард обвиняется по ч.2 ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Соответствующее постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вынесла судья Лидия Дуженко. На заочном аресте настаивал следователь из ФСБ.

44-летний автор многочисленных песен на злобу дня Борис Яковлев из города Дно в Псковской области в июне 2016 года опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте» пять постов со своими размышлениями о последних новостях и ситуации в стране. Среди них были материалы с названиями: «Про выборы», «Мы свой лимит на революции уже исчерпали» и «Над головою карлика».

В феврале 2017 года старший лейтенант, оперуполномоченный отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ РФ по Псковской области подготовил рапорт, в котором указал, что в установленных материалах Яковлева нашлись признаки преступления — публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета. В марте этого года в его квартире сотрудники ФСБ провели обыск, в ходе которого изъяли компьютер.

«Год назад, — рассказал певец журналистам, — мне какой-то незнакомый товарищ написал «ВКонтакте», что я своими песнями и постами достал не только псковских, но и «федералов», намекнул, чтобы я заткнулся. Я знал, что администрация нашего города Дно очень негативно относится к моим публикациям, меня даже разбирали на совещаниях, «Единая Россия», передавали мне знакомые, негодует. Но никаких пожеланий убрать что-то со страницы или больше не писать не было. А потом, видимо, поступила отмашка как-то пресечь это дело. Так что я был готов к этому, но, как обычно, оказался не готов. А потом, в начале марта, ко мне пришли домой с обыском – три сотрудника, участковый, понятые. Мне сказали, что у нас кого-то обокрали, я открыл дверь».

Судебный эксперт, доцент кафедры педагогики и психологии Сибайского института — филиала Башкирского государственного университета, — подготовил исследование материалов, где заявил, что в них «имеются психологические и лингвистические средства, направленные на побуждение неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистских действий, направленных на насильственное изменение существующего государственного строя или на захват власти».

Находясь под подпиской о невыезде, Яковлев в августе этого года уехал из России. По данным заместителя начальника отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ России по Псковской области, озвученным в судебном заседании, Яковлев находится в центре по приему беженцев в Хельсинки (Финляндия).

«Борис Яковлев вину не признает, — рассказал адвокат Андрей Динзе. — Он объявлен сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. В августе дело приостанавливалось в связи с тем, что Яковлев «скрылся от органов следствия», однако 2 октября было возобновлено».

«Никакого экстремизма в моих песнях нет, — говорит сам Яковлев. — Я иногда пишу какие-то новости, меня читают люди, в том числе из Дно. Но никаких лайков они не ставят, перепостов они не делают. Они боятся. Но они читают».

Одна из песен Яковлева, к которой у правоохранительных органов (пока) претензий нет:

Стоит вспомнить, что это уже не первое дело, когда под следствие попадают музыканты. В феврале этого года по доносу московской некоммерческой организации в поле зрения псковского центра «Э» попал лидер рок-группы «Инструкция по выживанию» Роман Неумоев — легенда русского панк-рока, начинавший свой путь с Егором Летовым и «Гражданской обороной». На его странице ВКонтакте также были обнаружены материалы «экстремистского» характера.

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