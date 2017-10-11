В Госдуме рассмотрят штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на средства обхода блокировок

Внесённый в Госдуму ещё в июне этого года законопроект, устанавливающий штрафы для операторов поисковых систем, владельцев VPN и других средств туннелирования и проксирования, парламентарии вынули из архива и собираются принять его в первом чтении.

Напомним, разработанный Максимом Кудрявцевым («Единая Россия», бывший представитель российского монополиста связи «Ростелеком»), Николаем Рыжаком («Справедливая Россия», генерал-майор полиции и ФСБ, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции), Александром Ющенко (КПРФ, автор множества «регулирующих до смерти» Рунет законопроектов) и ещё несколькими депутатами законопроект № 195449-7 устанавливает штрафы для операторов поисковых систем в случае неисполнения им обязанностей по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора и прекращению выдачи ссылок, которые в ней содержатся. Поправки в Административный кодекс РФ шли в «пакете» к инициативе о запрете обхода заблокированной информации с помощью специальных поисковиков — анонимайзеров. Закон вступит в силу 1 ноября 2017 года. Там сказано, что ФСБ и МВД получат полномочия находить сервисы, которые помогают получать доступ к заблокированным в России сайтам и в случае, если владельцы анонимайзеров не запретят доступ к ним, то сервисы ждёт внесудебная блокировка.

Теперь же Госдума хочет за выдачу ссылок на такие анонимайзеры установить штрафы. Для граждан — в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Также поисковик может заработать штраф, если ограничит доступ к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о запрещённых сайтах.

Напомним, недавно Роскомнадзор создал специальную «Лабораторию блокировок», в которой будут изучаться возможности ограничения доступа к разным интернет-ресурсам, в том числе — к анонимайзерам и VPN-сервисам. Структура создана на базе подведомственного РКН предприятия «Главный радиочастотный центр». Примечательно также, что возможность пользоваться средствами обхода блокировок могут оставить для жителей Крыма, поскольку в данный момент доступ ко многим международным ресурсам там ограничен из-за санкций ЕС и США.

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