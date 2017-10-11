В Верховную Раду Украины внесли законопроект о легализации криптовалют

На рассмотрение Верховной Рады Украины внесен законопроект о легализации криптовалют и регулировании правоотношений в сфере оборота, хранения, использования и проведения операций с криптовалютами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.

Авторами законопроекта стали трое народных депутатов из фракции “Народный фронт” Ирина Ефремова, Ирина Войцеховская и Игорь Котвиций, а также избранник от президентского блока Иван Рыбак.

Законодатели дали определения основным понятиям сферы криптовалют, включая собственно сам термин криптовалюта:

«Криптовалюта — это программный код, являющийся объектом права собственности и предметом договора мены, информация о котором вносится и сохраняется в системе блокчейн».

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Из этого следует, что криптовалюта не является законным платежным средством, а может выступать только предметом договора мены.

Данный законопроект уже вызвал ироничную критику со стороны украинских отраслевиков. Глава Государственного агентства по вопросам электронного управления Константин Ярмоленко считает, что авторы документа совершили серьёзную ошибку, возложив регулирование оборота криптовалют на Нацбанк Украины (НБУ), поскольку «ам нацбанк однозначно заявил, что криптовалюта это не валюта, а значит находится вне его компетенции».

Кроме этого, народные избранники считают, что государству необходимо знать личности всех, кто проводит криптовалютные операции на территории Украины, и располагать данными об этих операциях. Также государство намерено взимать налоги с майнинговой индустрии и операций мены.

В проекте закона отмечается, что нарушение положений данного закона может повлечь за собой не только гражданско-правовую, административную ответственность, но и уголовную. Традиционно депутаты подчеркнули, что криптовалюта не может использоваться для призывов к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины. Что под этим имели в виду избранники, не совсем понятно.

Кроме этого в законе зачем-то описываются вполне логичные действия майнера, который может выбирать тип криптовалюты для майнинга. Участники обсуждения на страничке Ярмоленко в Facebook выразили надежду, что данный документ «всего лишь черновик», особенно касаемо пунктов об уголовной отвественности и деанонимизации каждого, кто производит соответствующие операции. «Одним из [основных] критериев криптовалют и является анонимность», — замечают собеседники Ярмоленко.

Государство, по мнению депутатов, должно полностью контролировать отрасль и облагать ее налогами, но не готово гарантировать что-либо ее участникам. Обсуждая законопроект, начальник управления оперативного дерегулирования Государственной регуляторной службы Украины Максим Здоров отметил, что

«Авторы совершили глобальную ошибку — сочинить отдельный комплексный законопроект. Достаточно просто грамотной адаптации существующего правового поля к существованию криптовалют».

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Введение налога на майнинг некоторые участники дискуссии также считают несправедливым — достаточно того, что майнер заплатил с «железа», электроэнергии и интернета.

Стоит отметить, что это первый законопроект о регулировании криптовалют на постсоветском пространстве и один из первых в мире.

Некоторые подвижки в вопросе регулирования криптовалют и внедрения современных цифровых технологий в банковской сфере происходят и в России, хотя непосредственно до легализации «денежных суррогатов» пока ещё далеко. На совещании в Сочи с участием председателя Центробанка России Эльвирой Набиуллиной, министром финансов Антоном Силуановым и другими госчиновниками Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на актуальность цифровых технологий, их внедрение в финансовую и банковскую сферу должно тщательно обсуждаться для избежания рисков, связанных с использованием криптовалюты.

Путин отметил, что он в курсе настороженной позиции Центробанка в вопросе регулирования криптовалют, поскольку не раз обсуждал эту тему с Эльвирой Набиуллиной.

«Криптовалюты в некоторых странах становятся полноценным платежным средством, инвестиционным активом. Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане», — подчеркнул президент.

Опасения главы государства вызывает и тот факт, что эмиссией криптовалют занимается неограниченный круг анонимных субъектов, к тому же по криптовалютам, на его взгляд, не существует обеспечения.

«В случае сбоя системы или надувания «пузырей», как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему», — сказал Путин.

При этом президент посоветовал не городить лишних барьеров при регулировании криптовалют, а наоборот создать условия для совершенствования финансовой системы России.

Напомним, в данный момент власти России уделяют криптовалютам пристальное внимание, давая зелёный свет некоторым окологосударственным проектам, участвующим в сделках с криптовалютой, но при этому разрешать делать то же самое простым гражданам пока не спешат. Буквально на днях Центробанк РФ заявил о необходимости блокировки сайтов, предоставляющих возможность трейдинга криптовалютами, и в этом вопросе финансовый регулятор готов сотрудничать даже с Генпрокуратурой России.

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