Киносервис GidOnline пожаловался на необоснованную блокировку, наложенную решением Мосгорсуда

К РосКомСвободе обратились администраторы сайта Gidonline.club, пожаловавшись на необоснованную блокировку, которую Роскомнадзор выполнил вот буквально на днях в соответствии с решением Мосгорсуда №3-0338/2017 по делу о нарушении авторских и (или) смежных прав:

«Вчера вечером мы узнали от наших пользователей, что посетители из РФ утратили доступ к сайту с выводом соответствующего уведомления о блокировке своими интернет-провайдерами. …Это было ЕДИНСТВЕННОЕ дело, открытое с подачи заявления от ООО «МЕГОФИЛЬМ». Контент мы, естественно, удалили, как только узнали о контрафактном материале, получив Определение РКН от 2017-06-19. Информация в реестре МГС [Мосгорсуда] о повторном заявлении от ООО «МЕГОФИЛЬМ», как и об открытии нового (или более раннего) дела — отсутствует. Следовательно, данная блокировка не соответствует процедуре и идет в разрез с текущим законодательством Российской Федерации».

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Вчера администрацией ГидОнлайн был отправлен запрос на контактные адреса Роскомнадзора, с просьбой исключить домен из реестра запрещенных сайтов в виду неправомерности его блокировки, на что был получен ответ о регистрации заявления: «Обращению присвоен регистрационный номер 02-11-12757 от 11.10.2017, срок рассмотрения обращения — 09.11.2017.»

«Мы всегда старались сотрудничать с правообладателями, — утверждают владельцы gidonline.club, — но представители ООО «МЕГОФИЛЬМ» (на сколько нам известно, они же Megogo.net) ни разу с нами не связывались, и не пошли на контакт, когда мы ранее сами попытались с ними».

Относительно блокировки Gidonline, а также ещё одного сайта — yourcinema.tv, Роскомнадзор недавно сам бравурно отрапортовал средствам массовой информации как один из примеров успешной борьбы с пиратским контентом.

Мы проверили реетр запрещённых сайтов на предмет «рецидива» нарушения авторских и смежных прав со стороны Gidonline. Как видим, сайт этого онлайн-кинотеатра ранее не был признан ни одним судом информацией, запрещённой к распространению на территории РФ. Единственный связанный с ним прецедент — это одно решение Мосгорсуда, о котором говорилось выше:

reestr.rublacklist.net/search/?q=gidonline.club

Следовательно, решение о внесении этого сайта под «вечную» блокировку, мягко говоря, вызывает вопросы.

Пока статус этого онлайн-кинотеатра находится в подвешенном состоянии, ГидОнлайн сообщил своим пользователям в официальном паблике ВКонтакте о временном «переезде» сайта на другой адрес — gidonline.in.

РосКомСвобода понимает — в данный момент Роскомнадзор переживает непростые времена, но мы надеемся, что ведомство найдёт время для того, чтобы разобраться в этой ситуации.

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