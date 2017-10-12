За группами ВКонтакте проследят антитеррористические комиссии

Антитеррористическая комиссия Пушкинского муниципального района Московской области, в которую входят местные чиновники, а также представители силовых структур, разослала официальные письма восьми крупнейшим пабликам Пушкинского района с предупреждением, что они находятся на профилактическом контроле.

О том, что такие письма приходят админам пабликов, сообщила группа «Пушкино Сегодня», выложив также сам документ:

«Нет экстремизму в соцсетях! Антитеррористическая комиссия Пушкинского муниципального района в постоянном режиме мониторит сообщения в наиболее популярных группах Вконтакте и предупреждает об ответственности.

Внимательно ознакомьтесь с обращением Комиссии и ответственностью за нарушение требований законодательства».

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В письмах говорится, что паблики должны «пресекать попытки размещения экстремистских материалов». Администрацию сообществ предупредили об административном и уголовном наказании за несоблюдение законодательства. Несколько владельцев сообществ подтвердили изданию получение письма. Некоторые из них назвали меры властей «перестраховкой в связи с обострением ситуации по стране в целом».

Суммарно в восьми сообществах состоит более 100 тысяч подписчиков. Всего в районе проживает чуть более 163 тысяч человек. Подобные группы во ВКонтакте стали довольно популярным явлением — в них выкладываются самые свежие новости тех или иных регионов, но в последнее время многие их пользователи становятся фигурантами административных дел, заканчивающихся штрафами — в основном за оскорбления других пользователей.

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