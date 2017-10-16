«Почта России» предлагает облагать пошлиной иностранные интернет-покупки дороже €50

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов направил письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу с предложением правительству провести переговоры в рамках ЕАЭС для установления нового единого графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров.

«Почта России» предлагает обложить пошлинами иностранные интернет-покупки в три этапа: лимит на беспошлинные посылки с нынешних 1000 долларов должен быть уменьшен до €200 с 1 января 2019 года, до €100 — с 1 января 2020 года и до €50 — с 1 января 2021 года. В письме говорится, что это позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе». По оценкам «Почты России» стоимость 93% посылок в данный момент не превышает €50. Подгузов указывает, что нынешняя технология взимания пошлины «требует значительных временных и финансовых издержек». В связи с этим «Почта России» вместе с Федеральной таможенной службой (ФТС) работают над технологией, позволяющей взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине, говорится в письме.

Сейчас технология прорабатывается для внедрения на AliExpress.com, где граждане России совершают до 80% всех трансграничных покупок. Тестирование планируется завершить до 1 апреля 2018 года.

Участники рынка скептически оценивают инициативы властей. Администрирование сборов в случае понижения порога сведет на нет усилия по увеличению доходов бюджета, настаивает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. Он ссылается на американский опыт, где беспошлинный порог ввоза в 2016 году повысили с $200 до $800, так как администрирование этих пошлин «приносило бюджету миллиардные убытки».

О снижении беспошлинного порога для иностранных интернет-покупок, как и о введении НДС для зарубежных интернет-магазинов разговоры идут уже давно, и некоторые инициативы уже были введены в действие, например, «налог на Google». О регулировании интернет-торговли власти снова вспомнили летом этого года. По мнению Госдумы, государство якобы потеряло более 200 млрд рублей из-за того, что в РФ нет регулирования интернет-торговли. К тому же, как выразился спикер российского парламента Вячеслав Володин, от этого страдают отечественные предприятия, работающие в этой сфере.

Большую роль в разработке законов по регулированию этой отрасли играют лоббисты от интернет-ритейла, например — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), чьи предложения уже были реализованы в законах и успели ударить по кошелькам россиян, пользующихся услугами иностранных интернет-магазинов. Сейчас Правительство РФ обсуждает введение так называемого «налога на AliExpress» — обложение НДС любых покупок в иностранных интернет-магазинах, а также снижение беспошлинного порога для товаров дороже 20 евро, т.е. 1400 рублей. Последнюю инициативу поддержало Минэкономразвития. Но АКИТ и этого мало — представители Ассоциации требуют полного обнуления данного порога и введения специальной шкалы пошлин: посылки стоимостью 20 евро облагать пошлиной в 10%, до 150 евро – 20%, посылки стоимостью от 150 евро облагать пошлиной в 30%, «чтобы ни одна посылка на территорию РФ не прошла без налогообложения».

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