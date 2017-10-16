Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей и у него есть около месяца до блокировки

Мировой судья Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Это решение, вероятно, стало первым применением такой статьи в российской истории. Заседание состоялось без представителей мессенджера.

«Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — огласила судья, уточнив также, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.

Напомним, что 28 июня текущего года Роскомнадзор внёс Telegram в реестр организаторов распространения информации. В данном реестре находятся интернет-сервисы, которые обязаны предоставлять российским спецслужбам данные о действиях и взаимодействиях пользователей, а с 1 июля 2018-го года (с момента вступления в силу соответствующих статей «пакета Яровой») — уже и данные о всей внутренней переписке, звонкам, обмену файлами и т.д.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

После этого, 31 августа, ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.

В итоге сегодня состоялось судебное заседание по этому делу и судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.31 (Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений) КоАП РФ.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию. «Я надеюсь, однажды Иран и Россия достигнут того состояния, при котором мы и другие IT-компании смогут открыть там офисы. До этого момента мы продолжим обеспечивать защиту переписки пользователям этих стран из тех мест, где уважают свободы», — заявил основатель Telegram.

В Сети уже шутят, что подобные дела — это хорошая проверка для мессенджеров, доказывающая их приверженность принципам сохранения конфиденциальности переписки и личной тайны клиентов.

Телеграму сделали самую дешевую рекламу на свете. 800 тысяч — и каждый знает, что мессенджер не выдает его данные ФСБhttps://t.co/nsAqoxjhQ7 — Znak.com (@znak_com) 16 жовтня 2017 р.

Штраф 800 тысяч рублей — минимальное наказание для юридического лица по части 2.1 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальная санкция — штраф миллион рублей.

У представителей Telegram есть десять дней на обжалование решения. Если это не будет сделано и решение вступит в силу, то Роскомнадзор должен дать мессенджеру не менее 15 дней на исполнение требований закона о передаче ключей ФСБ. По истечении этого срока мессенджер может быть заблокирован на территории России.

Известный адвокат Павел Чиков в связи с этим и другими похожими делами делает неутешительный прогноз о возможной блокировке популярных зарубежных соцсетей и мессенджеров, если те не будут выполнять требования российского законодательства, какими бы абсурдными они ни были:

«…Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории РФ, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник. Чиновник сообщил, что блокировка Facebook может быть произведена по такому же сценарию, как и в случае с LinkedIn. Жаров подчеркнул, что «исключений нет».

16 октября. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс руб. мессенджер Telegram за отказ передавать спецслужбам России ключи доступа. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров выразил готовность закрыть Telegram в России и Иране, если власти стран продолжат оказывать давление на мессенджер.

В пользу грядущих запретов говорит и логика «ответных санкций», ставшая основным внешнеполитическим методом общения России с Западом. Напомню, что 13 сентября. Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в трехмесячный срок прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности. «Лабораторию Касперского» уже исключили из списка компаний, предоставляющих услуги в США по госконтрактам. В Кремле это решение США назвали политизированным. ФБР провело обыски в квартирах нескольких сотрудников «Лаборатории» и провело допросы».

Собственное решение против блокировок нашла популярная в России среди дальнобойщиков и волонтёров-поисковиков онлайн-рация Zello — после блокировки Роскомнадзора её технические сайты просто «кочуют» по облачному сервису Amazon, сводя усилия российского надзорного ведомства на «нет». Возможно, у Павла Дурова также есть уже свой вариант обхода возможной блокировки — он пока никаких комментариев на этот счёт не давал.

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