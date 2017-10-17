«Индекс свободы интернета» просел в сентябре из-за абсурдных законов и «Большого брата»

Индекс свободы интернета — сводный числовой индикатор, оценивающий уровень зарегулированности и ограниченности прав граждан в российском сегменте интернета, который также позволяет отслеживать изменение свободы интернета во времени. По словам экспертов ОЗИ, «данное исследование по сути является некоей «летописью» того, как российские власти регулируют интернет с оценкой в цифрах». Весь прошлый год благодаря Индексу можно было наблюдать степень регулирования не только Рунета, но и интернета в целом, и в этом году после некоторого перерыва его подсчёт был продолжен.

В августе Рунет потерял 12 пунктов Индекса свободы, в сентябре — восемь пунктов. По сравнению с прошлым годом, в целом падение индекса не столь заметно, однако хорошего в этом всё равно мало — как вы уже, наверное, заметили, данный Индекс имеет тенденцию уходить в «минус», поскольку законов, помогающих свободе интернета что в России, что по всему миру принимается не так уж много.

В сентябре экспертами было рассмотрено 31 событие, опрошено было 87 человек. «Этого достаточно для того, чтобы сделать оценку, но мало с точки зрения вовлечения аудитории в обсуждение. Пожалуйста — помогайте нам!» — заявляют представители ОЗИ.

Мы приведём «Топ-7» произошедших в сентябре событий, которые были рассмотрены экспертами и повлияли на подсчёт Индекса свободы интернета:

1. «Пакет Яровой» пойдет по этапам без поправок в закон — 121 балл по важности, который был оценен экспертами в «-7» баллов.

Почти все эксперты отмечают бессмысленность «пакета Яровой» и крайне негативное влияние его на отрасль. «Поэтапность внедрения», отмечают эксперты, связана с тем, что при принятии закона оценка затрат операторов была сделана непрофессионально и волюнтаристски.

2. ФСБ заинтересовалось серверами Global Google Cache — 120 баллов по важности и экспертная оценка «-6» баллов.

Эксперты не смогли выразить без эмоций свое недоумение нападками властей на вполне безобидную с точки зрения “госбезопасности” систему кеширования интернет-контента.

3. Facebook получит право уведомлять пользователей о запросах властей по ним — этот пункт получил 111 баллов важности и эксперты оценили его положительно — «3» балла в среднем.

Это событие получило очень разнонаправленные оценки экспертов — от крайне положительных, до крайне отрицательных. В большинстве эксперты отмечали, что событие в большей степени относится не столько к российскому интернету, но высказывали надежду, что в случае запросов силовых структур к администрации этой социальной сети, они об этом узнают.

4. Дуров пообещал защищать тайну переписки в Telegram вопреки законам — 101 балл важности и положительная оценка экспертов в «4» балла.

Событие также вызвало очень противоположные мнения экспертов. Некоторые отметили недавний скандал Дурова с сотрудниками и высказали недоверие этому заявлению. В тоже время, ряд экспертов отметил, что требования спецслужб по раскрытию тайны переписки противоречит ст. 23 и 24 Конституции РФ.

5. Жалоба на арест «узника Tor» Дмитрия Богатова отправлена в ЕСПЧ — 85 баллов важности и почти нейтральная оценка экспертов в «1» балл.

Событие оценено нейтрально при этом ряд экспертов отметили, что направление жалобы в ЕСПЧ никак не отразится на текущем статусе Д.Богатова и необходимо дождаться решения Европейского суда.

6. Власти Москвы подключили к видеонаблюдению систему распознавания лиц из FindFace — нам тоже было трудно понять, почему респонденты отметили это событие важным, но этот пункт набрал 79 баллов и попал в оценку экспертам, которые оценили событие отрицательно — «-3» балла.

Директор компании «Латерра» Дмитрий Коплович отметил, что: «С учетом полной безнаказанности российских спецслужб это серьезно нарушает конституционные права граждан, позволяя «органам» вмешиваться в личную жизнь и проводить оперативно-розыскные мероприятия без всяких судебных разрешений».

7. Дуров рассказал о требовании ФСБ расшифровать трафик Telegram — событие набрало 75 баллов по важности и «0» баллов от экспертов.

Эксперты отмечают: «то, что ФСБ выдвигает требование перлюстрации, конечно, плохо и нарушает Конституцию. Но это ведь не новость, верно? А то, что Дуров рассказал об этом — правильно».

Августовский показатель «Индекса свободы интернета» составлял 653 балла, на сентябрь он уже составил 645 баллов, обновив свой минимум.

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