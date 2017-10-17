Отказ платить «налог на AliExpress» приведёт к блокировке иностранных торговых площадок

Предусматривающий блокировку иностранных онлайн-магазинов по представлению Федеральной налоговой службы (ФНС) законопроект сейчас проходит межведомственное согласование в Минфине, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторге. Документ содержит изменения в Налоговый кодекс России и закон «Об информации». Иностранного продавца предлагается признать налогоплательщиком, а интернет-магазин и других возможных посредников — налоговыми агентами, удерживающими НДС при продаже товара в Россию через интернет.

Блокировка грозит многим крупным иностранным торговым площадкам, таким как eBay, если они откажутся платить НДС 15,25% в российский бюджет при продаже товаров российским пользователям. ФНС будет передавать в Роскомнадзор список онлайн-магазинов, доступ к отдельным страницам которых, или к сайтам целиком должен будет блокироваться.

Продавцы и магазины обязаны будут зарегистрироваться в ФНС, если их оборот в России достигает 2 млн руб. в квартал ($34 872 по текущему курсу). Эксперты считают, что далеко не каждая торговая площадка согласится на эту процедуру. Некоторым проще отказаться от российского рынка: «Если говорить о eBay, то он просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в нашу страну, — и забудет об этом», — сказал гендиректор eBay в России Илья Кретов.

Власти же в данной инициативе видят определённые плюсы, например — стимул для «импортозамещения». Также Минпромторг и Минэкономразвития считают, что это поддержит отечественную лёгкую промышленность, производство отечественной электроники и т.д. «При отсутствии расходов бюджетной системы предполагаемое увеличение доходной части при реализации данного законопроекта в соответствии с анализом динамики доли интернет-рынка иностранных организаций и отслеживания транзакций исчисляется суммами порядка 64 млрд рублей за первый год», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. За четыре года эта сумма может возрасти до 153 млрд рублей ежегодно.

Магазины из кармана покупателей будут платить НДС, а сами покупатели оплатят ещё и пошлину за купленный товар. Недавно «Почта России» предложила снизить лимит для беспошлинного ввоза интернет-покупок до €50. Сейчас этот лимит отличается в разных странах ЕАЭС: в Беларуси он составляет €22 (как в Евросоюзе), в Казахстане — €500, в России — €1000. Минфин РФ заложил в проект бюджета на 2018–2020 годы снижение ежемесячного лимита беспошлинного ввоза до €20, но окончательное решение пока не принято.

За снижение порога беспошлинной торговли в России высказался советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко. Он считает, что «текущий уровень покупок в зарубежных интернет-магазинах лишает уже порядка миллиона рабочих мест в стране». Вице-премьер Аркадий Дворкович, напротив, считает, что снижать порог ниже €200 нет смысла — уже при этом уровне государство способно получить тот бюджетный эффект, который прогнозирует Минфин, — и призвал искать в этом вопросе «золотую середину».

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