Министр связи предложил хранить трафик по «пакету Яровой» не более месяца

Минкомсвязь РФ готовится внести в правительство проект нормативного акта к «пакету Яровой», в котором срок хранения операторами трафика пользователей предлагается существенно сократить, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах форума «Открытые инновации»:

«Тот вариант, который мы планируем представлять, — он содержит предложение о хранении в течение 1 месяца».

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Согласно нынешней версии федерального закона 374-ФЗ, операторам связи с 1 июля 2018 года необходимо будет записывать, хранить в течение шести месяцев и передавать правоохранительным органам по первому требованию информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы. Уже на заре появления данного закона эксперты, представители отрасли, правозащитники и обычные пользователи Рунета негативно восприняли «пакет Яровой», называя его неконституционным и трудноисполнимым. По подсчётам экспертов, на его реализацию крупным российским операторам могут понадобиться суммы, кратные десяткам триллионов рублей — даже ФСБ, в конце концов, подтвердила столь колоссальные траты. Были попытки перенести воплощение в жизнь требований 374-ФЗ на более поздний срок, либо ввести его поэтапно, но власти, в том числе ФСБ, не соглашались идти на уступки. В какой-то момент «пакет Яровой» стал напоминать чемодан без ручки, который и таскать неудобно, и выбросить жалко. Власти никак не хотели признавать свою неправоту, но и исполнять неисполнимый закон тоже не могли.

Никифоров заявил, что проект документа, регулирующего внедрение положений «пакета Яровой», будет внесён в Правительство уже в октябре: «Внесем, финальную дискуссию пройдем и решение на площадке правительства будет приниматься».

Кроме этого министр подтвердил тезис о слишком высоких затратах, на которые придётся пойти операторам связи при воплощении в жизнь требований 374-ФЗ. «Сегодня речь идет о десятках миллиардов рублей в расчете на одного оператора. Это не триллион, не сотни миллиардов рублей, а десятки. На этапе старта это может быть чуть больше, но в целом даже в трехлетней перспективе это менее сотни миллиардов рублей на одного оператора в год», — сказал Никифоров.

По словам Никифорова, в подготовленных Минкомсвязью документах в части затрат операторов прописан диапазон: при различных объемах информации к хранению будут требоваться разные затраты. «Нам нужно правильно вместе с коллегами из ФСБ эту точку определить», — сказал он. В отношении мелких операторов министр отметил, что «есть модель, определенная ФСБ, которая с каждым оператором в регионах предполагает свою дорожную карту».

Ранее Никифоров говорил о том, что внедрять «пакет Яровой» необходимо поэтапно, не отодвигая при этом срок его вступления в силу. Поэтапность внедрения может происходить по региональному принципу, по типам операторов связи, по составу хранения данных или другим принципам. По мнению министра, проблема одномоментного внедрения реализации закона затруднена в связи с тем, что в России очень большая сеть связи. Если бы Россия была небольшим государством, как Люксембург или Сингапур, можно было бы одномоментно внедрить закон, отмечал он.

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