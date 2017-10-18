Ноунейм-эксперты будут помогать Минкомсвязи определять «зеркала» пиратских сайтов

Правительство утвердило правила блокировки зеркал пиратских сайтов. Они изменились по сравнению с первоначальным вариантом Минкомсвязи. Решения о блокировке упомянутых ресурсов все равно будет принимать министерство, но при участии неких сторонних экспертов.

Напомним, в июле Минкомсвязью на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов на общественное обсуждение был выставлен проект правительственного постановления «О порядке принятия решения о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта». Необходимость принятия данного документа вызвана вступившим в силу в 2017 г. законом о блокировке зеркал пиратских сайтов. Закон предусматривает возможность внесудебной блокировки ресурсов, являющихся копией (зеркалом) сайтов, в отношении которых Мосгорсуд ранее вынес решение о пожизненной блокировке из-за пиратства.

Принятие решения о признании сайта копией пиратского ресурса законом отнесено к компетенции Минкомсвязи. При этом правительство должно было установить критерии принятия такого решения.

С момента той публикации документ претерпел некоторые изменения, в частности — касаемо участия экспертов в принятии решений Минкомсвязи, и число таковых должно быть не менее трёх. Непосредственно сам список экспертов Минкомсвязь установит отдельно.

Заявления в Минкомсвязи с просьбой признать те или иные сайты копиями пиратских ресурсов должны направлять правообладатели или федеральные органы исполнительной власти, в том числе в электронной форме. Решение должно приниматься в течение суток. При принятии решения о признании сайта зеркалом должен учитываться ряд перечисленных в постановлении правительства факторов.

Среди них: визуальное сходство двух сайтов (шаблон, цветовая гамма, расположение элементов), сходство доменных имен и наименований сайтов, совпадение размещенных на этих сайтах информации, содержащей объекты авторских прав или информации, необходимой для доступа к ним через интернет, а также совпадение учетных записей пользователей и контактных данных администраторов.

Также к числу примет сходства двух сайтов отнесены признаки технического взаимодействия между ними, к числу которых относятся: переадресация, синхронизация индекса положений сайтов в поисковой выдаче, использование одной системы управления и резервирование имен на сетевом адресе.

Сам документ за это время стал короче на 8 пунктов — его первоначальная версия состояла из 14-ти, и на решение авторов документа по его сокращению повлияли замечания пользователей, оставленные под документом. Поэтому участвовать в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов, какими бы абсурдными они по своей природе ни были, всегда имеет смысл — к чему обычно и призывает Роскомсвобода.

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