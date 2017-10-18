Google улучшает защиту пользователей

Американский IT-гигант в рамках месяца информационной безопасности запускает новые функции защиты пользователей. «Безопасность стала одним из главных приоритетов пользователей. С каждым новым заголовком о происшествиях в информационной сфере все больше людей понимают, как важно защищать свои данные в интернете», — сказано в официальном блоге компании.

В числе новых функций безопасности пользователей значатся обновлённая версия инструмента «Проверка безопасности» и дополнительные уровни защиты системы предотвращения фишинговых атак в Chrome.

Персональные рекомендации в сервисе «Проверка безопасности»

Обновлённый инструмент «Проверка безопасности» теперь предлагает индивидуальные рекомендации по защите аккаунта для каждого пользователя. Вместо общей для всех пошаговой инструкции был создан сервис, который позволит убедиться в безопасности данных конкретного аккаунта.

В сервисе наглядно показан статус безопасности аккаунта — зелёная галочка означает, что с системой всё в порядке, а желтый или красный восклицательный знак обозначает какую-то проблему, которая требует внимания.

«Обновленная «Проверка безопасности» меняется по мере возникновения новых угроз. Вы всегда можете рассчитывать, что инструмент предоставит вам актуальные рекомендации по безопасности», — отмечает Google.

Предотвращение фишинговых атак в Chrome

В скором времени Google планирует добавить в Chrome дополнительные уровни защиты от фишинговых атак. Даже если пользователь попытается ввести пароль от своего аккаунта на подозрительном сайте, его данные останутся в безопасности. Система защиты сработает и в том случае, если потом будет использоваться другой браузер.

Google расширит возможности предотвращения фишинговых атак для всех паролей, сохранённых в менеджере паролей Chrome, и позволить другим приложениям и браузерам, таким как Safari, Firefox и Snapchat, использующим технологию «Безопасного просмотра», также их применять.

К слову, в браузере уже есть сервис «Безопасный просмотр», который, по словам представителей компании, на данный момент помогает защитить более трёх миллионов устройств каждый день, предупреждая пользователей при попытках зайти на опасный сайт или скачать заражённые файлы.

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