Сайты с нелегальными копиями «национальных фильмов» пустят под быструю блокировку

Министерство культуры РФ предлагает внести изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» по части «защиты прав и законных интересов правообладателей национальных фильмов, а также в целях оперативного пресечения незаконного использования национальных фильмов» в интернете. Соответствующий законопроект выложен на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из пояснительной записки, авторы документа преследуют своей целью минимизацию срока нахождения в Сети пиратских копий национальных фильмов, поскольку «основной доход правообладатель получает от фильма в кинотеатрах»: «Нахождение незаконно размещенной копии фильма в сети «Интернет» влечёт значительные финансовые потери киноотрасли, так как многие лица предпочтут бесплатно (или за незначительную плату) скачать «пиратскую» копию фильма, а не посетить кинотеатр».

Опираясь на статью 4 Федерального закона от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», авторы законопроекта приводят несколько признаков «национального фильма»:

продюсер фильма — гражданин Российской Федерации или юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации;

большинство авторов фильма — граждане Российской Федерации;

в состав съемочной группы фильма (режиссеры-постановщики, операторы-постановщики, операторы, звукооператоры, художники-постановщики, художники по костюмам, монтажеры, актеры — исполнители главных ролей) входит не более чем 30 процентов лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации;

фильм снимается на русском языке или других языках народов Российской Федерации, за исключением случаев, если использование иностранного языка является неотъемлемой частью художественного замысла;

не менее чем 50 процентов общего объема работ в сметных ценах по производству фильма, тиражированию фильма, прокату фильма и показу фильма осуществляется организациями кинематографии, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации;

иностранные инвестиции в производство фильма не превышают 50 процентов сметной стоимости фильма;

в фильме не используется нецензурная брань.

В качестве национального фильма рассматривается также фильм, производство которого осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации совместно с продюсерами фильма, являющимися иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами. Статус национального фильма подтверждается удостоверением национального фильма, выдаваемым Минкультуры России.

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» изменения, предусмотрев особый порядок принятия мер по ограничению доступа к сайтам, содержащим незаконно размещенный национальный фильм. Документом предусматривается, что правообладатель, имея на руках решение Мосгорсуда «о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении незаконно размещённого национального фильма», обращается в Роскомнадзор с заявлением о принятии соответствующих мер к информационным ресурсам, «раздающим» без его ведома или иного законного основания этот национальных фильм, на основании вступившего в силу судебного акта. Форму указанного заявления утверждает РКН.

В течение суток после получения заявления Роскомнадзор даёт команду:

— операторам связи заблокировать страницу сайта в Интернете, на которой размещен национальный фильм;

— операторам поисковых систем прекратить выдавать ссылки на пиратские копии национального фильма.

Операторы, также в течение суток с момента получения команды от Роскомнадзора, блокируют страницу сайта, а поисковики прекращают выдавать ссылки на пиратские копии национального фильма.

Далее правообладатель обязан обратиться в суд с иском к сайту, на котором незаконно размещен его национальный фильм, в противном случае произойдет разблокировка. Одновременно законопроектом сохраняется возможность для владельцев сайтов самостоятельно удалять неправомерно размещенный национальный фильм и уведомить об этом Роскомнадзор. В этом случае произойдет разблокировка страницы сайта.

По словам авторов документа, законопроект соответствует законодательству РФ и положениям Договора о Евразийском экономическом союзе.

Дата окончания публичного обсуждения — 15 ноября 2017 года.

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