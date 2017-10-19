Сайты с нелегальными копиями «национальных фильмов» пустят под быструю блокировку

Министерство культуры РФ предлагает внести изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» по части «защиты прав и законных интересов правообладателей национальных фильмов, а также в целях оперативного пресечения незаконного использования национальных фильмов» в интернете. Соответствующий законопроект выложен на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как следует из пояснительной записки, авторы документа преследуют своей целью минимизацию срока нахождения в Сети пиратских копий национальных фильмов, поскольку «основной доход правообладатель получает от фильма в кинотеатрах»: «Нахождение незаконно размещенной копии фильма в сети «Интернет» влечёт значительные финансовые потери киноотрасли, так как многие лица предпочтут бесплатно (или за незначительную плату) скачать «пиратскую» копию фильма, а не посетить кинотеатр».
Опираясь на статью 4 Федерального закона от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», авторы законопроекта приводят несколько признаков «национального фильма»:
В качестве национального фильма рассматривается также фильм, производство которого осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации совместно с продюсерами фильма, являющимися иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами. Статус национального фильма подтверждается удостоверением национального фильма, выдаваемым Минкультуры России.
Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» изменения, предусмотрев особый порядок принятия мер по ограничению доступа к сайтам, содержащим незаконно размещенный национальный фильм. Документом предусматривается, что правообладатель, имея на руках решение Мосгорсуда «о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении незаконно размещённого национального фильма», обращается в Роскомнадзор с заявлением о принятии соответствующих мер к информационным ресурсам, «раздающим» без его ведома или иного законного основания этот национальных фильм, на основании вступившего в силу судебного акта. Форму указанного заявления утверждает РКН.
В течение суток после получения заявления Роскомнадзор даёт команду:
— операторам связи заблокировать страницу сайта в Интернете, на которой размещен национальный фильм;
— операторам поисковых систем прекратить выдавать ссылки на пиратские копии национального фильма.
Операторы, также в течение суток с момента получения команды от Роскомнадзора, блокируют страницу сайта, а поисковики прекращают выдавать ссылки на пиратские копии национального фильма.
Далее правообладатель обязан обратиться в суд с иском к сайту, на котором незаконно размещен его национальный фильм, в противном случае произойдет разблокировка. Одновременно законопроектом сохраняется возможность для владельцев сайтов самостоятельно удалять неправомерно размещенный национальный фильм и уведомить об этом Роскомнадзор. В этом случае произойдет разблокировка страницы сайта.
По словам авторов документа, законопроект соответствует законодательству РФ и положениям Договора о Евразийском экономическом союзе.
Дата окончания публичного обсуждения — 15 ноября 2017 года.
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