Прокуроры продолжают прессовать библиотеки за плохую фильтрацию интернета

Новая примета времени: если прокуроры пришли к вам искать экстремистские материалы, наркотики и порнографию, значит вы — директор школы или библиотеки.

Работники региональных прокуратур не устают раскрывать гнездилища противоправной информации. Стройным шагом они маршируют по образовательным учреждениям и библиотекам страны, отыскивая источники информационного вреда, способного разрушить психику подрастающего поколения. На сей раз прокурор Железнодорожного района Новосибирска проверил в местных библиотеках соблюдение законодательства о противодействии экстремизму в части ограничения распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе интернете) информации в местах, доступных для детей.

По результатам проверки нарушения установлены в филиале Центральной библиотечной систему по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районов столицы Сибири «Библиотеки имени В. И. Даля».

«В библиотеке в свободном доступе через Сеть можно было прочесть не только материалы, признанные судом экстремистскими, но и получить информацию о возможности приобретения наркотических средств и психотропных веществ», — прокомментировали в облпрокуратуре.

Эти факты послужили основанием для возбуждения прокурором района в отношении учреждения культуры дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию), организация оштрафована на 20 тыс. рублей.

Кроме того, руководители библиотеки и ее филиала получили представления об устранении нарушений, а четыре должностных лица понесли дисциплинарную ответственность.

Здесь стоит напомнить слова министра образования и науки Калужской области Александра Аникеева, которые он высказал относительно прокурорских проверок в учебных заведениях:

«Они [сотрудники прокуратуры] приходят в школы, выходят в интернет и всегда что-нибудь находят, потому что там каждую минуту всё обновляется, а количество этих сайтов множится в геометрической прогрессии. И штрафуют за это директоров несчастных. Это неправильно! Блокировка приводит к тому, что очень многие необходимые нам образовательные ресурсы становятся недоступными. Оказывается, у нас и Wikipedia заблокирована. Это ужасно!».

Сказанное калужским чиновником можно также отнести и к библиотекам. Очень жаль, что уже имея за плечами колоссальный опыт, накопленный за время таких вот «визитов», работники региональных прокуратур не уяснили, что сколько ты ни блокируй противоправный контент, на замену заблокированному будет появляться новый, и страдать от этого будут не злоумышленники, которые его выкладывают в Сеть, а вышеназванные директора библиотек и школ. Прекрасная помощь просвещению со стороны властей!

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