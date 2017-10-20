Корпоративных и анонимных абонентов сотовой связи идентифицируют через госуслуги

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев провел заседание Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Одним из главных вопросов заседания стало подключение операторов подвижной радиотелефонной связи к ЕСИА и СМЭВ, которые являются частью инфраструктуры электронного правительства. ЕСИА позволяет идентифицировать граждан через интернет, а СМЭВ — проверять действительность предъявленного паспорта так же, как это делают банки перед выдачей кредита или сотрудники пунктов пограничного контроля.

«После подключения к ЕСИА и СМЭВ операторы смогут выполнить требования закона и оперативно очистить базы абонентов от анонимных пользователей. Кроме того, подключение к ЕСИА позволит операторам развивать дистанционное взаимодействие с абонентами», — сказал заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России Михаил Быковский.

Теперь соответствующее решение принято, и любой оператор может подать в Минкомсвязь заявку на доступ к ЕСИА и СМЭВ. Это позволит создать онлайновые сервисы подтверждения личности пользователей сотовой связи. Проверять сведения об абонентах операторы будут обязаны с июня 2018 года, когда вступят в силу изменения в закон «О связи».

Сегодня не всегда удается достоверно установить, кто именно использует конкретный номер мобильного телефона. Субдилеры сотовых компаний нередко раздают большое количество SIM-карт, чтобы получить вознаграждение за вновь подключенных абонентов. Существуют также корпоративные SIM-карты, оформленные на компанию, при этом данные о конечных пользователях у оператора отсутствуют. В итоге у всех крупных сотовых компаний много клиентов, личность которых не подтверждена.

В соответствии с Федеральным законом №245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи”» от 29 июля 2017 года, операторы связи обязаны проверять достоверность сведений об абоненте. В законе закреплен перечень способов проверки, одним из которых является использование Единого портала государственных и муниципальных услуг или информационных систем госорганов при наличии подключения к ним у операторов через СМЭВ.

Поправки в ФЗ «О связи» вступают в силу 1 июня 2018 г. До этого времени операторы связи смогут протестировать работу своих систем со СМЭВ и ЕСИА.

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