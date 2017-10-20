Роскомнадзор вступил в борьбу со шпионажем

В ходе очередного мониторинга реестра запрещённых сайтов Роскомсвобода обратила внимание на странную особенность — под блокировку в массовом порядке попали интернет-магазины, специализирующиеся на «шпионском» оборудовании и софте:

reestr.rublacklist.net/rec/221690/

reestr.rublacklist.net/rec/221688/

reestr.rublacklist.net/rec/221549/

reestr.rublacklist.net/rec/221541/

reestr.rublacklist.net/rec/221540/

reestr.rublacklist.net/rec/221538/

reestr.rublacklist.net/rec/221530/

reestr.rublacklist.net/rec/221485/

reestr.rublacklist.net/rec/221539/

reestr.rublacklist.net/rec/221557/

reestr.rublacklist.net/rec/223213/

reestr.rublacklist.net/rec/223221/

reestr.rublacklist.net/rec/223009/

Львиная доля этих сайтов была внесена в реестр целым пакетом в конце прошлой недели, а на днях к ним добавилось ещё несколько сайтов.

Интересно, что по большинству сайтов решения были вынесены довольно-таки давно — ещё в начале года, и в основном — региональными судами. Странно, почему Роскомнадзор всё это время выжидал и решил внести «коллективно» сразу все?

Выяснить причины, по которым были заблокированы большинство сайтов, не всегда представляется возможным — на сайтах судов можно ознакомиться только с информацией об истце и движении дела, т.е. стандартную карточку. Лишь в некоторых случаях можно увидеть решение суда, — например, по делам, сайтов spytown.ru (рассматривалось Пушкинским районным судом Санкт-Петербурга по заявлению пушкинского прокурора) и spyline.ru (решение вынес Гурьевский районный суд Калининградской области по заявлению местной прокуратуры).

Решение Пушкинского районного суда от 4 июля 2017 года примечательно обращением не только к 23-ей статье Конституции РФ, которая гарантирует неприкосновенность частной жизни, а также статьям 137 и 138 УК РФ, предусматривающими уголовную ответственность за её нарушение, но и апелляцией к федеральному закону 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму». Судья зачем-то указал в решении, что «террористическая деятельность — деятельность, включающая в себя, в том числе, организацию, планирование, подготовку террористического акта, информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта», а также отметил, что этим же федеральным законом к основным принципам противодействия терроризма отнесён «приоритет мер предупреждения терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма».

На сайте spytown.ru, и об этом указано в решении суда, предлагается услуга по продаже приспособлений для осуществления прослушивания, «в нарушение приведенных норм законодательства», и услуга «носит противоправный характер и дает возможность получить преступным путем сведения, которые впоследствии могут быть использованы для совершения преступления», — почему суду было мало этих сведений и он решил вспомнить ещё и о противодействии терроризму, остаётся загадкой.

Также в решении было сказано, что «в ходе проведенной проверки установить юридическое (физическое) лицо, которому принадлежит Интернет-сайт, не представилось возможным». В итоге, на основании требований федерального закона 149-ФЗ информация на данном сайте была признана запрещённой к распространению на территории РФ, и spytown.ru попал под блокировку.

В решении за 28 июня 2017 года об ограничении доступа к интернет-магазину spyline.ru Гурьевским районным судом Калининградской области ничего необычного нет. Владельца сайта, как и в вышеприведённом случае, также установить не удалось, и, поскольку «вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля», а его контент нарушает неприкосновенность частной жизни, spyline.ru был заблокирован.

Вызывает вопросы, как уже указывалось выше, неторопливость Роскомнадзора в плане внесения сайтов в реестр. Почему это было сделано «пакетом», а не сразу после получения постановления суда, неизвестно. Впрочем, и апелляции к антитеррористическому законодательству для блокировки сайта со «шпионскими» гаджетами тоже очень удивительны.

Напомним также — приобретение цифровой аппаратуры, которую можно использовать для «негласного наблюдения», очень часто становится проблемой для граждан, заказавших данные гаджеты в интернет-магазинах (чаще всего — иностранных), — их привлекают к ответственности за нарушение ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), а суды приговаривают к крупным штрафам.

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