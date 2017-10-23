ФБР не смогло получить доступ к почти 7 тысячам устройств из-за шифрования

В первые 11 месяцев прошлого финансового года, который в США начинается с 1 октября, федеральные агенты США не смогли получить доступ к содержимому более 6900 мобильных устройств, сказал директор ФБР Кристофер Рэй (Christopher Wray), выступая на конференции глав полицейских управлений в Филадельфии (штат Пенсильвания).

«Это очень, очень серьезная проблема, если не сказать больше, — заявил Рэй. — Это осложняет проведение всех расследований, связанных с наркотиками, торговлей людьми, контртерроризмом, контрразведкой, бандами, организованной преступностью, эксплуатацией детского труда».

ФБР и другие сотрудники правоохранительных органов долгое время жаловались на то, что они не могут разблокировать и получить доказательства с сотовых телефонов и других устройств, изъятых у подозреваемых, даже если у них есть ордер, в то время как технологические компании настаивают на том, что они должны защищать конфиденциальность клиентов.

Это нередко приводит к конфликтам с правоохранительными органами. К примеру, корпорация Apple в прошлом году оказалась в центре скандала, так как отказалась выполнять некоторые из требований властей США в связи с расследованием теракта в Калифорнии.

Суд обязал тогда Apple помочь ФБР во взломе смартфона iPhone, принадлежавшего одному из исполнителей атаки, унесшей жизни 14 человек. Руководство компании отказалось это делать, а также не стало передавать сотрудникам ведомства программное обеспечение, позволяющее обходить систему защиты информации в iPhone. В конечном счете ФБР прибегло к услугам некого хакера и получило доступ к интересовавшим его данным.

Департамент юстиции при Президенте Дональде Трампе предположил, что власти теперь будут выдвигать более строгие требования к технологическим компаниям относительно зашифрованной информации, но в недавнем выступлении зам.генпрокурора Род Розенстайн (Rod Rosenstein) не смог точно сказать, какие действия он намерен предпринять: «Я понимаю, есть баланс, который необходимо соблюдать между шифрованием и важностью предоставления необходимых нам инструментов для сохранения безопасности в обществе».

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