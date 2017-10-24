В роутерах Linksys нашли пять разных уязвимостей

Специалисты из компании SEC Consult обнаружили уязвимости в нескольких моделях серии «E» ещё в июле 2017 года, после чего попытались связаться с производителем. Компания ответила специалистам лишь в сентябре 2017 года, заявив, что исправления для некоторых багов уже в работе, после чего связь вновь прервалась. Они могут быть подвержены атакам CSRF и XSS из-за небезопасного программирования и управления соединением. Более того, вставка HTTP-заголовка позволяет злоумышленнику перенаправлять пользователя на вредоносный веб-сайт.

Согласно отчёту исследователей из SEC Consult, различные уязвимости содержат устройства Linksys E900, E1200 и E8400 AC2400, и это было официально подтверждено производителем. Кроме того, согласно проведенным исследователями тестам, баги присутствуют b в роутерах E2500, E900-ME, E1500, E3200, E4300 и WRT54G2.

Специалистами было обнаружено пять различных уязвимостей: CSRF- и XSS-уязвимости; баг, позволяющий спровоцировать отказ в обслуживании (DoS); возможность осуществлять инъекции в HTTP-хедеры, а также проблема некорректного способа обработки данных сессий.

С помощью различных сочетаний атак на эти бреши злоумышленники могут спровоцировать перманентное DoS-состояние, переадресовать пользователя на вредоносный сайт, изменить настройки уязвимого устройства, а также выполнить вредоносный код в контексте браузерной сессии.

Из-за того, что инженеры Linksys не торопятся выпускать патчи, SEC Consult советует временно ограничить доступ к устройствам или вовсе прекратить их использование.

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