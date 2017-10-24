Путин дал поручение к лету 2018 года разработать налог на майнинг

В рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Президент Путин дал Правительству РФ совместно с Банком России поручение обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой среде, и их понятий: «технология распределённых реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и так далее.

Также к тому же сроку необходимо будет установить требования к «организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде распределённых реестров («майнинг»), включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также определение порядка её налогообложения».

В пакете поручений Президента вместе с вышеперечисленным также значится регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

До конца декабря 2017 года на базе ЦБ должна быть создана специальная регулятивная площадка («сэндбокс») для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг.​

Несколько недель назад Путин утверждал, что использование криптовалют влечет за собой серьезные риски, которые необходимо учитывать при их регулировании. «В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему», — пояснил президент. По итогам совещания, посвященного криптовалютам, Путин поручил взять под контроль их эмиссию и майнинг.

Центробанк РФ, между тем, анонсировал совместную с Генпрокуратурой работу по блокировке биткоин-порталов. По мнению российского финансового регулятора, криптовалюты имеют «признаки финансовой пирамиды». О случае массовой блокировки сразу нескольких десятков криптовалютных сайтов РосКомСвобода сообщала этим летом.

В конце октября текущего года Российская ассоциация криптовалют и блокчейна объявила, что направит в конце месяца в Госдуму законопроект о легализации привлечения денег с помощью ICO. В конце сентября глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о регулировании криптовалют в России будет готов к концу октября.

В то же время, в конце сентября замглавы Минфина Алексей Моисеев утверждал, что возможность ​проведения расчетов в биткоинах в России легализована не будет.

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