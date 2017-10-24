Хакеры атаковали сайты российских изданий и важных инфраструктурных объектов Украины

Сразу несколько сайтов в России и Украине попали под мощные хакерские атаки.

Несколько часов назад интернет-издание «Фонтанка.ру» сообщило в своём канале Telegram:

«Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации».

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Пока наблюдаются проблемы с доступом к сайту, Фонтанка будет сообщать об основных новостях через этот канал.

«Примерно в 15:20 в результате преступных действий злоумышленников, был осуществлен взлом серверов «Фонтанки». Мы абсолютно не сомневаемся, что это часть действий злоумышленников, которые действуют в отношении нас на протяжении последних недель, размещая клеветнические заказные материалы на десятках ресурсов в сети интернет, а также, донося до контролирующих органов ложную информацию — эти действия сродни деятельности террористов. Но у них ничего не получится», — пояснил главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.

Горшков отказался конкретизировать предполагаемых хакеров, добавив, что «Фонтанке» известны их «личности, которые со временем будут названы».

Основатель компании Group-IB Илья Сачков в своем Facebook сообщил, что происходящее можно считать новой волной хакерских атак: «Сейчас началось то о чем мы предупреждали — новая волна шифровальщика Badrabbit атакующего российские СМИ. Group-IB достоверно известно о трех успешных атаках сегодня. Судя по экранам компьютеров не похоже на петю или wannacry. Но это лишь картинка. Часть компьютеров уже у нас на экспертизе».

Интерфакс рассказал о проблемах через официальный паблик в социальной сети ВКонтакте: «В связи с вирусной атакой возникли сбои в работе серверов Интерфакса. В настоящее время технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем. Приносим извинения читателям подписчикам!»

В социальных сетях опубликованы фотографии экранов своих рабочих компьютеров.

Новый вирус Bad Rabbit атакует редакции и требует выкуп в биткоинах https://t.co/YEKVCacz0W pic.twitter.com/XyU8MDMUCD — Медиазона (@mediazzzona) October 24, 2017

На них виден текст, согласно которому хакеры требуют выкуп в биткоинах. При этом указано название вируса, заблокировавшего компьютеры, — Bad Rabbit. Сумма выкупа за каждый компьютер составляет 0,05 биткоина (более 16 тыс. руб. по курсу 24 октября). После получения суммы выкупа злоумышленники обещают передать пароль для доступа к информации.

«Суть в том, что вирус запустили на сервер. А все компы, соответственно, к нему подключены. Поэтому заразиться мог любой», — сообщил журналистам источник в издании. В настоящее время инженеры отключили основной сервер и пытаются подключиться к резервному.

Кроме российских изданий, хакеры атаковали также важные инфраструктурные объекты Украины.

Пресс-служба международного аэропорта «Одесса» оповестила своих клиентов в официальном Facebook, что их информационная система подверглась хакерской атаке, но все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Кроме того, о проблемах заявили в Министерстве инфраструктуры Украины. «В связи с получением ряда сообщений о росте кибер-угрозы, Министерством инфраструктуры принимаются меры по повышению информационной безопасности. Сайт Министерства временно не работает», — написала пресс-секретарь министерства Марина Томко на своей странице в Facebook.

Хакерской атаке подверглась и компьютерная система Киевского метрополитена. КП «Киевский метрополитен» также через соцсети сообщило о проблемах с сайтом, и что метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов.

Оплата картками метро, проїзними та жетонами в звичайному режимі. Банківські картки для проходу не працюють. pic.twitter.com/EM9oifm41D — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) October 24, 2017

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UPD:

Также взломан сайт «Новой газеты» в Санкт-Петербурге:

Сайт "Новой газеты" в Петербурге взломан! В настоящий момент работаем над восстановлением доступа Опубликовано «Новая газета» в Петербурге 24 октября 2017 г.

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