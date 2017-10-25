Законопроект о штрафах для соцсетей «отправляют на антресоль»

Комитет Госдумы по информполитике вновь не стал включать в повестку ближайшего заседания законопроект, который обязывает соцсети под угрозой штрафа до 50 млн рублей удалять противоправный контент по заявлению любого пользователя. Авторы инициативы единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских собирались за лето его скорректировать и представить в начале осенней сессии Госдумы из-за отрицательной позиции государственно-правового управления Президента. В администрации президента и Белом доме считают, что блокировать или удалять сообщения в соцсетях нужно только по решению суда, за исключением случаев, которые уже описаны в законе.

Но вносить изменения впоследствии отказались сами депутаты, о чём в середине сентября текущего года сказал один из соавторов законопроекта, Андрей Альшевских. Оба депутата настаивали на том, чтобы его концепция была одобрена, а все изменения будут внесены уже ко второму чтению.

Комитет по информационной политике в первом чтении проект принять уже рекомендовал, а его глава Леонид Левин сообщил, что у инициаторов жёсткого регулирования соцсетей есть время до 30 сентября для перенесения без отзыва, и комитет готов подождать. Как видим, сроки томительного ожидания изменений сомнительного законопроекта уже истекли.

Сейчас же, по словам Левина, первоочередной задачей комитета является принятие бюджета в I и II чтениях, а к обсуждению проекта вышеупомянутого закона «депутаты вернутся, когда позволит график работы».

Единоросс Сергей Боярский сказал, что «прекрасно понимает приоритетность бюджетного процесса». «Тянуть одеяло на себя я не буду. Как только появится возможность рассмотреть в спокойном режиме столь важную и необходимую инициативу, мы сразу попросим комитет вернуться к законопроекту»,— добавил он.

По мнению замдиректора Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, этот законопроект не вписывается в повестку предвыборной президентской гонки: «Власти нет смысла провоцировать новые конфликты с молодежной аудиторией в ситуации, когда поиск точек соприкосновения с этой частью электората является одной из центральных линий кампании».

Политолог допускает как сценарий, при котором «законопроект будет окончательно отправлен на антресоль», так и «какие-то попытки его актуализации со стороны авторов, которые хотели подыгрывать силовикам», но сейчас в нём нет никакого смысла.

Напомним, данный законопроект является своего рода калькой с недавно вступившего в силу в Германии закона NetzDG («охрана прав в соцсетях»), обязывающий крупнейшие социальные сети, у которых более 2 миллионов пользователей в Германии, удалять посты с «откровенно незаконным» разжиганием ненависти в течение 24 часов, после того, как об этом сообщили администрации сети. Закон вызвал как в самой ФРГ, так и за её пределами бурные дискуссии, поскольку он не только посягает на свободу слова, но и трудноисполним — владельцы соцсетей могут просто не пойти на сотрудничество с немецкими властями, а блокировать по этой причине популярные платформы правительство Германии вряд ли решится.

Но несмотря на некоторую похожесть, законопроект Боярского-Альшевских имеет с NetzDG ряд принципиальных отличий. Немецкий закон фактически не изменяет то, что уже, согласно УК, считается в Германии разжиганием ненависти. Например, запрещается использование нацистских символов, равно как и символов и флагов некоторых экстремистских групп, — а над блокировкой подобного контента соцсети работают уже достаточно давно.

Кроме этого, Альшеских и Боярский предлагают наказывать не только за непосредственно само «разжигание» той или иной вражды, но и за распространение недостоверной и порочащей честь и достоинство другого лица или его репутации информации. Также российским законопроектом предлагается создание на территории Российской Федерации представительства оператора социальной сети, хранение в течение трех месяцев удалённой информации, и ежеквартальное составление отчета о рассмотрении заявлений и установление других маловыполнимых требований.

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