Госдума приняла закон о прозрачности организаций по управлению авторскими правами

Госдума приняла в третьем чтении пакет правительственных законопроектов, которыми регулируется деятельность организаций по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе. Поправками также устанавливаются штрафы до 200 тысяч рублей за уклонение от обязанности организаций по управлению правами на коллективной основе раскрывать бухгалтерскую отчетность. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс (ГК) РФ и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Первый законопроект №126887-7 вносит изменения в ГК РФ и обязывает ОКУПы, получившие государственную аккредитацию, в целях повышения «прозрачности» своей деятельности раскрывать информацию о них (методика сбора, распределения собранного вознаграждения, состав органов управления аккредитованной организации и т.д.), в том числе информацию о деятельности, осуществляемой специальными фондами аккредитованных организаций, в соответствии с утверждаемым Правительством РФ стандартом раскрытия информации.

«Кроме того, — говорится в пояснительной записке, — предлагается обязать аккредитованные организации и специальные Фонды проводить по итогам финансового года аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности с последующим размещением такой отчётности и аудиторского заключение на официальном сайте аккредитованной организации в сети «Интернет». Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность должны быть доступны на официальном сайте аккредитованной организации в сети «Интернет» в течение 5 лет».

Законопроект также дополняет ГК РФ статьёй о создании в аккредитованных организациях наблюдательного совета, который формируется из представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, правообладателей, творческих союзов, организаций культуры и пользователей объектов авторского права и смежных прав. К исключительной компетенции наблюдательного совета, устанавливаемой в типовом уставе аккредитованной организации, относится осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аккредитованной организации, принятие решения о создании аккредитованными организациями специальных фондов, осуществление контроля за расходованием этими фондами денежных средств и иные вопросы.

В соответствии с положениями законопроекта отчеты о суммах собранного в пользу правообладателей вознаграждения и об удержанных из него суммах, которые аккредитованная организация обязана представлять, должны будут ею также представляться правообладателям с использованием интернета (путем создания для правообладателя системы «личный кабинет»).

Законопроект также содержит положения проекта Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами, разработанного на территории Евразийского экономического союза, а именно:

положение о том, что отказ организации по управлению правами на коллективной основе от заключения с пользователем договора должен быть мотивированным;

обязанность аккредитованной организации хранить вознаграждение, которое было распределено в пользу конкретного правообладателя, но не выплачено ему в связи с отсутствием информации о нем, в течение общего срока исковой давности. В случае, если информация о правообладателе в течение 3-х лет с года, когда вознаграждение ему было распределено, отсутствует, указанное вознаграждение может быть перераспределено между иными правообладателями.

После принятия законопроекта потребуется внесение изменений в Типовой устав аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе, утвержденный приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 февраля 2008 г. No 30, а также разработка стандарта раскрытия аккредитованными организациями информации о своей деятельности. В связи с этим предлагается установить 6-и месячный срок для вступления законопроекта в силу.

Второй законопроект №126943-7 определяет ответственность аккредитованной организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документом вносятся дополнения в КоАП, устанавливающие административную ответственность за нераскрытие аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также отчетности фонда, созданного такой организацией, вместе с аудиторским заключением.

Согласно документу, «нераскрытие аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением о ней в порядке и (или) сроки, установленные законодательством об авторском праве и смежных правах, влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей».

Нераскрытие аккредитованной ОКУП на коллективной основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности фонда, созданного такой организацией, и созданных ею дочерних организаций, вместе с аудиторским заключением о ней в порядке и (или) сроки, установленные законодательством об авторском праве и смежных правах, влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский в разговоре с РосКомСвободой приветствует принятие пакета законов «о прозрачности ОКУП»:

«В целом, оба закона положительные. Вводят дополнительный контроль за ОКУПами, к которым как у авторов, так и у гражданского общества накопилось много вопросов. Единственного чего, как мне кажется, не хватает — это возможности лишения аккредитации за нарушение/игнорирование введённых норм. Сейчас там прописан штраф до 200 тысяч рублей за нераскрытие финансовой отчётности, что, мягко говоря, смехотворно для организаций, которые собирают миллиарды рублей каждый год».

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Такого же мнения придерживается и руководитель юридической практики РосКомСвободы адвокат Саркис Дарбинян, правда, несколько существенных замечаний к обоим законопроектам он всё же озвучил:

«Сфера коллективного управления авторскими правами является одной из самых чувствительных тем, когда мы говорим о копирайте. Именно с РАО, РСП и ВОИС, как мы помним, были самые большие скандалы последних лет. К сожалению, тема защиты авторских прав артистов и людей креативных профессий зачастую используется для личного обогащения руководства организаций. И это сильно компрометирует все законодательство об авторском праве в целом. То, что наконец, спустя много лет общественного недовольства, внесены законопроекты, которые повысят транспарентность и подотчетность ОКУПов, конечно хорошо. Тем не менее, остается ряд вопросов по самому законопроекту. Прежде всего, это оставленная возможность бездоговорного управления правами, к которой были вопросы со стороны ВТО. А также незначительная сумма административных штрафов за нарушение обязательств по публикации обязательных сведений. По сравнению со штрафами для организаторов распространения информации и информационных посредников за неисполнение возложенных законом обязанностей, сумма штрафов представляется слишком уж низкой. Кроме того, мне кажется обязательное использование блокчейна в отношениях между авторами, пользователями произведений и ОКУПами могло бы полностью решить проблему злоупотреблений при учете использования объектов авторских прав и распределении авторских отчислений. Однако эта тема, к сожалению, пока еще находится вне внимания законодателей. Надеюсь, к этому рано или поздно придут».

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Напомним, в прошлом году российские авторские сообщества оказались в состоянии жёсточайшего системного кризиса. Из-за непрозрачности ведущих организаций на этом рынке, РАО, ВОИС и РСП, а в особенности — системы сбора, отчисления гонораров авторам и отчётности, многие правообладатели и сами авторы выражали своё недовольство в целом системой ОКУП. Пиком кризиса стал арест бывшего руководителя РАО Сергей Федотов был арестован по обвинению в мошенничестве, но при этом Министерство культуры даже после возбуждения уголовного дела против него не собиралось разрывать с ним отношений. Естественно, в таком состоянии вышеназванная система дальше существовать уже не может.

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