Миллиардера Пригожина просят проверить на причастность к хакерским атакам на «Фонтанку»

Депутаты петербургского Заксобрания попросили руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов и допросить миллиардера и «личного повара Путина» Евгения Пригожина. Обращение к Александру Клаусу подписали Михаил Амосов, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Александр Егоров, Алексей Ковалев, Максим Резник и Сергей Трохманенко.

Напомним, вчера из-за атак хакеров были недоступны сразу несколько российских и украинских сайтов. Журналисты «Фонтанки» подозревают, что атака на её сервера была не случайна и вызвана связана с профессиональной деятельностью издания. Вышеназванные депутаты разделяют мнение редакции и просят возбудить уголовное дело по 144 статье Уголовного кодекса России «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Отмечая, что после ряда критических публикаций «Фонтанки», в которых упоминался петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и связанные с ним структуры, как правило, появлялись угрозы и абсурдные обвинения в адрес журналистов, а в различных изданиях синхронно публиковались десятки негативных материалов о «Фонтанке.ру», депутаты просят допросить Евгения Пригожина в рамках расследования уголовного дела.

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков заявил, что хакерская атака на серверы издания связана с публикациями о так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера и о краже сейфа из офиса полномочного представительства президента России по Северо-Западному федеральному округу. Что касается второго сюжета «Фонтанки», сообщалось, что в действительности в сейфе лежали личные золотые украшения одной высокопоставленной чиновницы, работающей в полпредстве.

Ранее в СМИ неоднократно высказывалось предположение, что спонсором «ЧВК Вагнера» — воюющей в Сирии частной армии, существующей на деньги олигархов, может быть бизнесмен Евгений Пригожин. Его также называют организатором и куратором петербургской «фабрики троллей» — людей, организованно оставляющих в Сети комментарии в поддержку кремлевской политики.

Также утверждалось, что люди Пригожина стоят за созданием интернет-картотеки оппозиционеров, в отношении которых объявлена травля, и серией нападений на «несогласных» в Санкт-Петербурге. В Фонде борьбы с коррупцией связывали с Пригожиным нападение на мужа юриста фонда Любови Соболь, участвовавшей в расследовании о пригожинском картеле с Минобороны.

По мнению же главы Минкомсвязи Николая Никифорова, новый вирус-шифровальщик BadRabbit атаковал вслепую российские интернет-СМИ, которые стали жертвами «шальной пули»:

«В основном все такие атаки связаны с тем, что не было вовремя обновления программного обеспечения, грубо нарушались меры, связанные с тем, какие системы подключены, установлены ли какие-то элементарные средства технической программной защиты. В основном это про это. Не про то, что та или иная организация была выбрана в качестве мишени и по ней велась целенаправленная работа. Чаще всего это не подтверждается».

.

Никифоров добавил, что он бы не стал драматизировать, поскольку средства массовой информации – не критичный объект инфраструктуры, так что вряд ли они являлись целью хакеров, а их информационная система пострадала из-за нарушения элементарных мер кибербезопасности.

Атаки происходят постоянно, говорит он, но именно они позволяют выявить все уязвимости и сформировать культуру кибербезопасности.

«Пока все не набьют эти шишки, этот опыт не появляется», – отметил Никифоров.

Изначально эксперты причислили вирус, поразивший около двух тысяч компьютеров в России, Украине, Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США и других странах, к уже известному семейству вымогателей Petya. Однако оказалось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО. «Лаборатория Касперского» окрестила новый шифровальщик ExPetr.

.



.

Читайте также:

Хакеры атаковали сайты российских изданий и важных инфраструктурных объектов Украины

🔓

Российские журналисты подали иски против ФСБ в защиту тайны связи в мессенджерах

🔓

Тролли выходят из интернета в оффлайн… с кастетом и арматурой

🔓

Тролли выиграли суд, ни разу туда не явившись

🔓

Желающий забвения ресторатор Пригожин отозвал иск к Яндексу, не проигравшему ни одного дела о праве быть забытым

.