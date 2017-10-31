Глава Роскомнадзора удивился, что в России подвергается IP-блокировке более 4 миллионов сайтов

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя подготовленный РосКомСвободой по просьбе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отчёт, усомнился в том, что в России может подвергаться блокировке по IP-адресу более 4 миллионов добропорядочных интернет-ресурсов, по которым не состоялись ни судебные решения об ограничении доступа к ним, ни соответствующие решения других органов власти.

Весной этого года Европейский суд по правам человека начал изучение жалобы директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова на необоснованную блокировку его сайта digital-books.ru, которая произошла в 2012 году из-за несовершенства системы блокировок. Оказалось, что его сайт имел несчастье оказаться на том же IP-адресе, что и признанный нарушающим российское законодательство rastamantales.ru («Растаманские сказки»). Соответственно, сайт Владимира оказался недоступен и, пройдя все судебные инстанции Харитонов подал иск в ЕСПЧ, который в этом году принял на рассмотрение сразу несколько жалоб из России против необоснованных блокировок.

Согласно отчёту РосКомСвободы, подготовленному по этому делу, под необоснованную блокировку, как и в случае с сайтом Владимира Харитонова, в данный момент в России попали более четырёх миллионов сайтов. С этой информацией любой пользователь может ознакомиться в нашем разделе «Статистика блокировок».

Приведённые в нашем отчёте данные были весьма болезненно восприняты главой Роскомнадзора Александром Жаровым:

«В настоящее время в Едином реестре запрещенной информации содержится около 95 тыс. адресов сайтов, содержащих запрещенную информацию, доступ к которым ограничивается на территории Российской Федерации. Каждой записи соответствуют индивидуальный набор идентификаторов, состоящих из IP-адреса, доменного имени и конкретной URL-страницы.

На одном IP-адресе могут находиться одновременно от одного до нескольких тысяч доменов. Даже простая математика не может пояснить цифру в 4 млн добропорядочных заблокированных ресурсов. Считаю, что РосКомСвобода должна либо привести точную математику, либо перестать жонглировать большими цифрами», — заявил глава российского надзорного ведомства.

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Уже только в самом этом высказывании содержится логическое противоречие: Жаров признаёт, что заблокировано 95 тысяч сайтов, признаёт, что на одном IP-адресе может находится несколько тысяч других интернет-ресурсов, но не может умножить 95000 на (например) 100, чтобы получить в таком варианте 9,5 миллионов сайтов. Т.е. «простая математика» тут как раз всё объясняет.

Но мы не берем эту с цифру из головы

Мы с удовольствием расскажем Александру Александровичу о простых методиках, которые мы не раз объясняли представителям Роскомнадзора в очных и заочных дискуссиях. Но нам не лень повторить это им еще раз. Ну и заодно всем тем, кто следит за нашей деятельностью.

Для подсчета количества интернет-ресурсов, блокируемых заодно, мы используем на текущий момент инструменты ip.robtex.com и pagesinventory.com/ip

С помощью них мы в автоматическом режиме анализируем каждый IP-адрес, внесенный в реестр запрещенных сайтов, выбираем наибольшее из этих двух выборок число и так их суммируем, пока код не переберет все IP во всех реестрах, которые подразумевают блокировку сайтов.

Пример:

На текущий момент на внесенном в реестр IP 75.126.100.10 — находится 81 домен, блокируемый заодно (проверка первого IP тут, далее каждый может проверить каждый конкретный IP-адрес самостоятельно), на 107.23.136.142 — 4 домена, а на 50.63.202.6 — аж 10002 ресурса.

Мы складываем все домены, получаем 81+4+10002 = 10087 интернет-ресурсов, которые могут подвергаться блокировке — только из-за нахождения в реестре этих трёх IP. А их в реестре — десятки тысяч, что признаёт сам Жаров.

Таким образом и получаются следующие огромные цифры в графах «Блокируется неправомерно» (на текущий момент при IP-блокировке) и «Заблокировано за всё время неправомерно» (за весь период действия законов по блокировке, начиная с 1 ноября 2012 года):

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Еще одно важно замечание, указанные цифры в 4,2 и 8,3 миллиона сайтов — это минимальные значения, т.е. при более глубоком анализе IP-адресов, эти цифры могут стать только больше, но не меньше! Так что в реальности подвергается при IP-блокировке еще большее количество сайтов.

Наш код пересчитывает эти цифры несколько раз в сутки, так что обновление по ним регулярное. Исключен тот или иной IP из реестра — и его наш код уже не учитывает, внесли 20 новых IP — исследуются домены, которые на них расположены и суммируются с текущим имеющимся числом.

Если кто-то хочет перепроверить приводимые РосКомСвободой данные, он может воспользоваться указанными выше доступными для всех инструментами.

Можем отметить, что если даже главу Роскомнадзора самого возмутили масштабы последствий «бомбардировки блокировками», значит наш пятилетний мониторинг реестра запрещённых сайтов идёт не зря. Надеемся, работники не только этого, но и других ведомств, принимающих решения о блокировках, перестанут игнорировать столь печальные итоги их деятельности, которые не ведут ни к какой эффективности по заявленным целям, но служат большими рисками для полноценного развития интернета и IT в нашей стране. Да и инвестиционный климат России на фоне такой несуразной и абсурдной деятельности надзорных ведомств по отношению и к отрасли, и к владельцам сайтов, и к пользователям — существенно ухудшается.

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