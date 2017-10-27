Дмитрий Богатов останется под домашним арестом до конца января 2018 года

«Домашний арест продлен до 31 января. Дима впервые за полгода едет на метро домой. Дома он проведёт ещё 3 месяца. Новый год и День рождения придётся встречать в собственной квартире», — сообщила в своём Telegram-канале супруга Дмитрия Татьяна Фёдорова.

Свой вердикт о продлении домашнего ареста огласил уже знакомый нам судья Евгений Найденов:

«Суд постановил в отношении Богатова продлить меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, то есть до 31 января 2018 года, с ограничением ранее наложенных запретов».

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Ходатайство [о продлении ареста] следователь мотивировал в суде тем, что по уголовному делу для проведения экспертизы требуются квалифицированные компьютерные познания, а также необходимо дополнительно назначить еще ряд экспертиз. «В последнее время обвиняемый не просто нормально является на допросы, но и спокойно дает показания, однако у него в наличие имеется загранпаспорт, поэтому мы просим продлить срок домашнего ареста на три месяца, — отметил представитель следствия. — Следствием также удовлетворяются ходатайства Богатова о посещении необходимых ему врачей».

В свою очередь защита Богатова просила отказать в продлении срока домашнего ареста, однако суд принял сторону следствия, и в сегодняшнем вердикте один из адвокатов Дмитрия, юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян видит зыбкость доказательной базы против своего подзащитного, а само решение суда для защиты, по его словам, неожиданностью не стало:

«Это говорит о том, что у следствия ничего нет — никаких значимых, надёжных доказательств вины Богатова. Поэтому срок домашнего ареста продлён до 31 января, чтобы следствие могло провести ряд дополнительных экспертиз по требованию подполковника Ревякова. Сегодня Мещанский суд ожидаемо встал на сторону следователя, и теперь Дмитрию придётся ожидать ещё несколько месяцев, пока следствие не определится — определять ли обвинительное заключение, либо всё-таки признать очевидное и вынести постановление о прекращении уголовного преследования в отношении него».

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Стоит заметить, столь долгая работа со сбором доказательной базы и, в частности, проведение экспертизы, уже давно вызывает удивление — следствие идёт уже больше полугода, однако Дмитрия до сих пор продолжают держать под арестом, не предъявляя никаких существенных доказательств его вины. Совершенно очевидно, что у следствия ничего существенного на Дмитрия нет — скорее всего, именно для этого и были проведены изменения в составе следственной группы в первой половине октября текущего года.

Между тем, дело Богатова приобретает в общемировом, а не только российском интернет-сообществе всё более широкий резонанс. Меньше двух недель назад в поддержку Дмитрия выступила команда Tor.

Команда Tor выступает в поддержку узника Тора Дмитрия Богатова #freeBogatov https://t.co/GN6AbxtTUc — Sarkis Darbinyan (@sardarbinyan) October 17, 2017

Ранее о такой поддержке заявляли международные правозащитные организации Фонд электронных рубежей (EFF) и Access Now, проект Debian, музыкальный критик Артемий Троицкий, а правозащитный центр «Мемориал» признал Дмитрия политзаключённым.

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