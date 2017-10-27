The New York Times запускает свой сайт в анонимной сети Tor

Ежедневная американская газета The New York Times, ведущая свою историю с 1895 года и имеющая общемировую популярность и влияние, решила провести эксперимент в области безопасных коммуникаций и сделать свою страничку nytimes.com доступной для сервиса Tor Onion.

На этот шаг издание решило пойти по той причине, что огромное количество читателей NYT находятся в тех точках мира, где сайт nytimes.com заблокирован, поэтому пользователям приходится прибегать к услугам Tor. Также пользователи из некоторых стран беспокоятся, что внутри их сетей проводится мониторинг, выявляющий всех посещающих «запрещённые» сайты юзеров, поэтому им приходится прибегать к разного рода техническим средствам, обеспечивающим конфиденциальность в интернете, в том числе — Tor.

Команда NYT, стремясь обеспечить доступ к своим материалам, решила изучить пути улучшения доступа для своих читателей, предпочитающих использовать Tor. Одним из таких способов стало создание собственной странички в этой анонимной сети — https://www.nytimes3xbfgragh.onion/.

Этот «луковый» адрес доступен только через сеть Tor, а также специальное программное обеспечение — такое, как Tor Browser. Такие инструменты гарантируют читателям NYT свободный доступ, без страха за блокировки и правительственный мониторинг.

«Луковые» сервисы используют уже многие популярные сайты, социальные сети и почтовые службы. Например, одним из первых в Tor открыли свои сайты Facebook, автономная некоммерческая организация ProPublica, в ведении которой находится крупнейший информационный ресурс журналистских расследований, и швейцарский сервис зашифрованной почты ProtonMail. О намерении открыть свою «тёмную» веб-версию сайта заявляла также популярная онлайн-энциклопедия Wikipedia.

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