Кемеровская ФСБ взяла «под колпак» сайт поселковой школы

Иногда решения о внесении в реестр ОРИ тех или иных ресурсов вызывают удивление. РосКомСвобода уже не раз замечала, что очень часто туда попадают региональные издания, вряд ли представляющие интерес для желающих проверить безопасность нашего государства на прочность пользователей интернета, но вот недавний случай можно вполне отнести в разряд «курьёзов реестра». В середине этой недели в реестр ОРИ был внесён сайт основной общеобразовательной школы №3 посёлка Сураново в Кемеровской области:

reestr.rublacklist.net/distributor/108982

Судя по всему, школа это небольшая, количество учеников в ней невелико, и сайт, созданный для публикации новостей из её жизни, а также информирования родителей об учебном процессе, вряд ли может стать прибежищем радикалов или средством конспиративной связи между представляющими опасность для государства организациями. Само Сураново — небольшой посёлок, в котором проживает 234 человека, и относится он к Тайгинскому городскому округу.

Напомним, согласно федеральному закону 97-ФЗ, владельцы внесённых в реестр ОРИ сервисов обязаны «…хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам» по первому требованию. Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять силовикам. Хранить вышеуказанную информацию сервис обязан «в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий», причём эти данные российских пользователей должны храниться на территории Российской Федерации.

Начиная с 1 июля 2018 года, на владельцев вышеупомянутых сервисов также ложится обязательство сохранять все сообщения и звонки, как того требует «пакет Яровой», и эти данные тоже должны быть предъявлены российским правоохранительным органам по первому требованию.

С весны этого года ФСБ и Роскомнадзор активизировали свои усилия по внесению различных интернет-ресурсов в реестр ОРИ. Как правило, туда попадают российские сайты и реже — иностранные сервисы, но с последними нет ясности в плане полного сотрудничества с властями РФ. Так, согласившийся предоставить данные о своей компании Telegram Павел Дуров, отказался передавать российским силовикам «ключи шифрования», как того требует федеральный закон 374-ФЗ («пакет Яровой»), а компании Threema и Snap опровергли своё сотрудничество с российскими властями, когда стало известно об их внесении в реестр.

Совершенно очевидно, что взаимодействие с организаторами распространение информации осуществляется в ручном режиме, поскольку некоторые отказавшиеся выполнять требования 97-ФЗ и 374-ФЗ сервисы Роскомнадзор блокирует, а некоторые до сих пор функционируют, и им официально не высказывается ни одной претензии, в отличие от того же Telegram, который был оштрафован на 800 000 рублей, а онлайн-рация Zello — вообще заблокирована (правда, сервис с лёгкостью обходит блокировку).

Российские же сайты абсолютно зависимы от властей, поэтому вопроса о предоставлении тех или иных данных о своих пользователях силовикам, думаем, даже не стоит. Но если логику в факте давления на Telegram и Zello понять ещё как-то можно, то никак не покидает ощущение некоего абсурда, когда в реестр вносятся региональные сайты, чья аудитория и не так широка, и тематика таких сайтов достаточно специфична. Возможно, внесение сайтов учебных заведений станет теперь постоянной практикой, особенно с учётом оказываемого на протестную молодёжь давления — власти таким неуклюжим способом пытаются взять под контроль поколение, которое они уже никогда не поймут, как не понимают они и современных технологий, и общемирового вектора развития общества в цифровую эпоху.

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