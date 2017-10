Дуров и Telegram: саморегулирование работает эффективнее любой госцензуры

Павел Дуров в своём Telegram-канале рассказал о том, как администрация мессенджера регулирует вопросы блокировки пропагандирующих насилие каналов и чатов, а также обозначил основные принципы соблюдения свободы мнений, которых придерживается компания:

Он привел в пример один иранский Telegram-канал, который призывал бросать камни в окна зданий и транспортных средств (школ, храмов, автобусов) и снимать это на камеру. «Мы связались с администраторами канала и попросили их прекратить этот конкурс вандализма», — говорится в сообщении. Когда требование было проигнорировано, канал был заблокирован, заключил Дуров.

«Поощрять насилие и призывать к действиям, которые могут нанести ущерб невинным людям, неправильно», — добавил основатель Telegram.

In addition to privacy, Telegram defends the freedom of speech. https://t.co/OWQFBLQ7I1

Глава российского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, накануне обратившийся к Telegram с просьбой заблокировать призывающие к терактам каналы, приветствовал готовность администрации мессенджера Telegram блокировать экстремистские каналы и заявил, что этическое саморегулирование в интернете может быть намного эффективнее запретов.

«Я был шокирован, увидев в нескольких Telegram-каналах призывы к совершению актов насилия, в том числе в местах проведения публичных мероприятий. Там же нашлись рецепты приготовления в домашних условиях взрывчатки, дымовых шашек, «коктейля Молотова», устройств для подрыва поездов и т.д. Подобное не может быть терпимо ни в одном демократическом правовом государстве, поскольку чревато актами насилия и человеческими жертвами», — подчеркнул Федотов.

Реакция на его обращение последовала практически сразу — член СПЧ, а также представитель «Агоры» Павел Чиков передал просьбу Павла Дурова срочно прислать ему выходные данные Telegram-каналов, содержащих экстремистские материалы, чтобы проверить их содержание на предмет соответствия требованиям пользовательских соглашений. Если будет установлено, что владельцы каналов нарушают условия пользовательских соглашений, такие каналы будут удалены.

«Вижу в этом еще одно доказательство того, что этическое саморегулирование в интернете может быть значительно эффективнее, чем практика запретов», — заявил глава СПЧ.

В свою очередь, Чиков подчеркнул эффективность саморегуляции интернет-сервисов вместо практикуемой властями некоторых стран, в том числе и России, политики давления на владельцев сервисов и цензурирования интернет-контента:

Очевидно только российские власти не знали то, о чём Дуров уже больше года рапортует посредством СМИ и социальных сетей в ответ на обвинения в якобы нежелании мессенджера бороться с пропагандирующими насилие каналами и чатами, в частности — радикальных исламистов.

Speaking of ISIS: over 660 public ISIS channels banned since November; 5-10 removed daily following reports to [email protected]

— Pavel Durov (@durov) 15 січня 2016 р.