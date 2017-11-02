Давление на RT и Sputnik может ускорить проверку Twitter на исполнение закона о хранении данных россиян

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство обсудило с руководством CNN возможность зеркальных мер со стороны России в случае притеснения RT и Sputnik в США: «Не так давно приезжало руководство телеканала, и мы с ними обговорили, что та ситуация, которая сейчас происходит с нашими СМИ — Sputnik и Russia Today — на территории США, неприемлема. И очевидно, что если ситуация будет усугубляться, то зеркальные меры будут нами приниматься».

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров не исключил, что ведомство может потребовать от Twitter локализовать персональные данные российских граждан в соответствии с законом раньше середины 2018 года:

«Мы будем смотреть, как развивается эта ситуация. Но по большому счету закон работает с 2015 года. В данном случае это добрая воля Российской Федерации, что мы ждем середины 2018 года».

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Жаров пообещал следить за развитием ситуации с RT и Sputnik. При этом решение по данному вопросу будет приниматься коллегиально. «Все инструменты у нас в руках есть, просто мы гораздо более, скажем так, толерантны и миролюбивы, чем наши американские коллеги», — сказал он.

По его словам, Twitter никак не комментировал необходимость исполнения требований российского законодательства о локализации баз данных на территории России.

В данном заявлении вся суть правоприменения регулирующего сетевое пространство российского законодательства — его можно пускать в ход как дубинку в спорах с западными партнёрами, и безопасность данных россиян, якобы ради которой был принят 242-ФЗ, тут вообще ни при чём. Что и следовало доказать.

Напомним, в апреле текущего года Александр Жаров заявил о получении письма от вице-президента по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Twitter Inc. Шинейд МакСуини, в котором компания якобы пообещала перенести данные своих российских пользователей на территорию РФ к середине 2018 года. Ранее отказавшиеся выполнять предписания Роскомнадзора сервисы, как правило, были заблокированы, — как, например, онлайн-рация Zello, назвавшая закон «об организаторах распространения информации» «абсурдным с технологической точки зрения и противоречащим принципам сервиса».

А скандал с якобы влиянием России на выборы Президента в США разразился в прошлом году, и его продолжением стало проведение расследования Facebook, Twitter и Google, благодаря которому выяснилось, что в преддверие выборов было опубликовано большое количество рекламных объявлений и сообщений, проплаченных и размещённых из России. Большинство из них касалось поддержки Трампа, а также разжигали расовую, межнациональную и межконфессиональную рознь. Согласно исследованию американских IT-гигантов, миллионы американцев напрямую получали контент с аккаунтов, прокремлёвской российской группы «Агентство интернет-исследований», которую ещё называют «фабрикой троллей», «ольгинцами» и т.п. По данным американского разведывательного сообщества, участие во влиянии на выборы приняли также российские телекомпания RT и агентство Sputnik, которым неделю назад Twitter запретил публиковать любые рекламные посты.

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