Тим Кук: Соцсети позволяют манипулировать людьми

По мнению гендиректора Apple Тима Кука, соцсети позволяют манипулировать людьми, и распространение рекламы, направленной на продвижение чьих-либо политических интересов, — это лишь одна и крайне незначительная сторона проблемы. Кук уверен, что большая проблема заключается в том, что некоторые из этих инструментов используются, чтобы расколоть народ, манипулировать людьми, создавать поддельные новости в больших количествах и таким образом влиять на мышление людей.

«И это для меня вопрос № 1 из 10, — сказал он. — Я не верю, что вся проблема заключается в рекламе со стороны иностранных правительств. Я считаю, что это лишь 0,1% проблемы».

Кук выразил такое мнение после слушаний в сенате США. 1 ноября юрисконсульты Facebook, Twitter и Google публично выступили перед конгрессменами. Они рассказывали об использовании интернет-платформ этих компаний для вмешательства в предвыборную кампанию в США и воздействия на американское общество. Юристов, в частности, спрашивали, какие данные пользователей доступны соцсетям и что они могут узнать о заказчиках рекламы, как используется таргетирование рекламы под конкретную аудиторию. Конгрессменов также интересовало, могли ли пропагандистские кампании проводить и другие страны помимо России, например Китай или КНДР.

Политики подвергли компании жесткой критике за то, что те приняли недостаточно мер, чтобы российские агенты не вмешивались в чужой демократический процесс, и представители американских интернет-гигантов Facebook, Google и Twitter несколько часов отвечали на неудобные для них вопросы. Главная претензия сенаторов к интернет-гигантам заключалась в том, что они не проследили за тем, что оплата за политические объявления проходила в иностранной валюте.

В ответ на это исполнительный директор Google Ричард Сальгадо ответил, что поисковик в дальнейшем может отказаться от политических объявлений, оплачиваемых валютой. При этом речь на слушаниях зашла о том, что рекламу в США покупают не только представители России.

Колин Стретч, генеральный советник Facebook, признал, что его компания пропустила «ключевой сигнал». Но он не стал бы запрещать публичную рекламу в США, купленную в иностранной валюте. Около 5 млн рекламодателей каждый месяц, по его данным, покупают место на Facebook. Он пообещал удалить все учетные записи, зарегистрированные на несуществующие имена. С аналогичными заверениями выступили Google и Twitter.

Накануне все три компании обнародовали данные о вероятном вмешательстве РФ в выборы. Так, Facebook заявила, что посты, предположительно связанные с интересами России, увидели 126 млн американцев, то есть, примерно 40% населения страны. «Пророссийский» контент, по данным компании, разрабатывался и продвигался «Агентством интернет-исследований», которое оплатило рекламу для продвижения 120 страниц в Facebook. С января 2015 по август 2017 года на них было размещено около 80 тыс. записей.

Не так давно Twitter отключил рекламу с аккаунтов российских новостных агентств RT и Sputnik, после чего глава Роскомнадзора пообещал принять «зеркальные меры» в отношении американской соцсети и провести проверку на соблюдение ею закона о переносе данных россиян на территорию РФ раньше намеченного срока. Также стало известно, что Google исключил сетевое издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) из поисковой выдачи новостей, о чём сообщило само издание.

ФАН называет себя лидером по освещению войны в Сирии и связывает решение Google с тем, что американской интернет-компании могли не понравиться эти материалы. Издание обвинило Google в политической цензуре, «которая выгодна правительству США» и осуществляется, чтобы ограничить распространение информации о борьбе с международным терроризмом. Издание собирается жаловаться в ФАС, другие контролирующие органы и суд. ФАН входит в так называемую «фабрику медиа» из 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Совокупная аудитория этих 16 порталов на февраль 2017 г. составляла 36 млн человек, аудитория ФАН — 11 млн человек. Российскими СМИ была установлена близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», а возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина, которого также подозревают в попытке повлиять посредством соцсетей на политическую повестку в США.

Гендиректор Apple считает, что ему и его коллегам в Кремниевой долине полезно ознакомиться с содержанием слушаний. «Вероятно, мы узнаем много полезного и конкретного на таких слушаниях. Лично я думаю, что сами технологии не могут хотеть быть хорошими, они не могут хотеть ничего. Только от создателя технологии или пользователя зависит, будет ли она использована во имя добра», — сказал Кук.

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