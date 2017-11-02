Негативный комментарий жителя Тамбова о действиях ГИБДД обернулся для него штрафом

По данным региональной прокуратуры, автолюбитель целенаправленно оскорбил сотрудников ГИБДД.

«В прокуратуру Октябрьского района г.Тамбова поступили обращения двух инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Тамбовской области по вопросу унижения их чести и достоинства одним из тамбовчан», — сообщается на сайте прокуратуры Тамбовской области.

В комментарии мужчина пожаловался на то, что инспекторы не в полной мере исполняли свои обязанности. В результате чего, движение на участке было заторможенным. В тот день сотрудники ГИБДД регулировали движение на перекрестке улиц Степана Разина и на Рассказовском шоссе — там проводились ремонтные работы.

«Исходя из норм российского и международного законодательства, — сообщает прокуратура, — уважение чести и достоинства личности носит характер отношений, основанных на нормах права и морали, на принципах свободы и взаимной ответственности между государством, обществом и личностью, между различными личностями и социальными группами. Неприличная языковая форма – это наличие высказываний в адрес истца (потерпевшего), содержащих непристойную лексику и фразеологию, т.е. нецензурные слова и выражения, которые оскорбляют общественную мораль, нарушают нормы общественных приличий. Словесные высказывания в адрес инспектора являются неприличной языковой формой, унижающей его честь и достоинство».

В этой связи прокуратура возбудила в отношении невоздержанного на эмоции тамбовчанина производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. По результатам рассмотрения административных дел данный гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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