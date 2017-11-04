Саркис Дарбинян: «У прокуроров нет ни единого доказательства незаконности криптовалют»

Санкт-Петербургский горсуд рассмотрит апелляционную жалобу на инициативу городской прокуратуры ограничить доступ к сорока сайтам-обменникам, позволяющим покупать и продавать биткоины. Надзор заподозрил криптовалюты в потенциальной опасности. К борьбе с мнительностью подключилась Роскомсвобода.

Войну с криптовалютами прокуратура Петербурга начала негласно. Подала заявление в Октябрьский суд о запрете сайтов, предоставляющих услуги виртуального валютного обмена. Список состоял из сорока доменных имен, и его должны были отправить в Роскомнадзор для блокировки.

С владельцами сайтов прокуратура связаться не пыталась, хотя на регистраторах доменных имен, не говоря уж о самих сайтах, данные и контакты размещены в свободном доступе. Видимо, полагая, что операторы криптообменников сидят в глухом подполье, как организаторы виртуальных казино и распространители порно.

Ответную реакцию надзорное ведомство не ожидало. Владельцы сайтов оказались не теневыми дельцами, а обычными предпринимателями со всей России. Они обратились за помощью к юристу Роскомсвободы (организация по защите свободы информации) Саркису Дарбиняну и, несмотря на вступление решения Октябрьского суда в силу, восстановили сроки обжалования и подали апелляцию в Санкт-Петербургский горсуд.

В пресс-службе одного из таких сайтов, BestChange.ru, который занимается мониторингом обменных пунктов, сообщили, что не делают ничего противозаконного и с удивлением узнали о претензиях прокуратуры:

«Наш сайт находится в самом конце списка. Видимо, человек, который собирал список обменников, решил в конце добавить наш мониторинг, который лишь предоставляет информацию: где можно найти обменные пункты, где самый выгодный курс обмена криптовалют. Причем не просто криптовалют, мы отслеживаем все существующие электронные валюты, в том числе WebMoney и «Яндекс.Деньги». Наш сайт работает уже 10 лет и появился еще задолго до того, как появились криптовалюты; видимо, упадет поток клиентов, люди перейдут на другие мониторинги, которых больше десятка, наверное, в интернете».

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Саркис Дарбинян, в свою очередь, утверждает: в стране нет закона о регулировании криптовалют, майнинга и ICO, а петербуржская прокуратура, по сути, уже объявила, что информация о курсах криптовалют является противоправной.

Компании могут понести убытки и намерены отстаивать свои права в суде, говорит он: «Один из наших доверителей осуществляла вполне законный бизнес обмена цифровыми активами, платила налоги. Естественно, это несет и репутационные издержки, и имущественный ущерб. Решение суда, по сути, создает прецедент, при котором любая информация о биткоине, любые операции с ним являются противозаконными, и, дай бог, к 2018 году будет регулирование, а пока рано делать выводы и создавать искусственные помехи для развития криптоэкономики».

Позиция прокуратуры состоит в том, что поскольку криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью, её использование анонимно, находится она вне правового поля, а потому невозможно гарантировать обязательства между сторонами сделки. Ну и, конечно, у государства нет рычагов регулирования крипторынка, которым могут пользоваться для торговли наркотиками и оружием и трансграничного перевода денег с последующим обналичиванием и легализацией преступных доходов.

Настаивая на запрете распространения информации о биткоинах, прокуратура опиралась на федеральный закон «Об информации», причём апеллировала к этому закону на чисто формальных основаниях, поскольку в российском законодательстве нет ни одной категории информации, под которую попала бы криптовалюта, о чём говорит и Саркис Дарбинян:

«Это, конечно, не первое решение суда против криптовалютных сервисов. Мы уже ведём несколько дел, которые в самое ближайшее время отправятся в Верховный суд в порядке кассационного обжалования вынесенных решений питерских судов. Это очень плохие прецеденты, которые могут иметь далеко идущие последствия для всей российский криптоэкономики. Тут надо сказать, прокуратура допускает целых две ошибки в своих умозаключениях. Первая связана с тем, что за отсутствием в законе хоть каких-либо критериев, надзорный орган определяет любые криптовалюты как денежный суррогат. Вторая заключается в том, что прокуроры в отсутствие явно выраженного запрета на распространение информации о криптовалютах в федеральном законе №149-ФЗ «Об информации», УК и КоАП, почему-то полагают, что такая информация является «незаконной». Сейчас очередное решение по 40 криптообменникам обжалуется нами также в городском суде Санкт-Петербурга. Мы представляем двух заявителей. Срок восстановлен, скоро уже должна быть назначена дата слушаний. Очень надеемся, что будет слушание по существу. Потому что по двум другим делам нас лишили даже этой возможности. Суды придумывали различные правовые ухищрения, лишь бы не позволить пересмотра по существу необоснованных прокурорских исков. По жалобе localbitcoins суд отказал нам в восстановлении пропущенного срока, несмотря на то, что компания при наличии всех публичных реквизитов на сайте, не знала о судебном слушании, не принимала в нем участия, и не была уведомлена надлежащим образом со стороны Роскомнадзора. По жалобе bitcoininfo апелляционный суд рассмотрел жалобу в экспресс-режиме и вынес определение об отказе, ссылаясь на то, что у владельца сайта нет прав обжаловать решение суда (которым сайт может быть заблокирован), так как это не нарушает его прав и законных интересов. В этот раз количество доказательств, представленных суду о ложности заключений прокуроров, куда больше. Мы намерены биться до конца с прокурорской правовой неграмотностью. Криптовалюты и сервисы, на них основанные, не должны сейчас запрещаться, до принятия общего решения по ним. Это идет вразрез с текущей позицией Правительства и Президента, который дал поручения по разработке и внесению законопроект об их регулировании до 01 июля 2018 г. Было бы разумно, дождаться как минимум, принятия законов, перед тем как делать выводы о нелегальности сервиса по обмену криптовалют».

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Как указано в апелляционной жалобе владельцев виртуальных обменников, к распространению в России запрещены порнографические материалы, призывы к насилию, пропаганда нетрадиционных секс-отношений среди несовершеннолетних, инструкции по изготовлению взрывчатки, пропаганда нацизма, рецептура самоубийств. За то, чтобы говорить или писать о биткоинах, пока ни уголовной, ни административной ответственности не введено. Участие в их обороте тоже ненаказуемо.

«В заявлении прокуратуры нет ни одного доказательства тому, что биткоины способствуют росту теневой экономики и преступной деятельности, или тому, что государственное регулирование криптовалют невозможно», – поясняет Саркис Дарбинян.

Предполагается, что в Санкт-Петербургский горсуд при рассмотрении жалобы владельцев сайтов-криптообменников будут заявлены в качестве третьих лиц сотрудники органов валютного контроля – Банка России и Росфинмониторинга. Они также известны отрицательной позицией по отношению к криптовалютам.

В условиях несовершенства законодательства правоохранительные органы вынуждены оперировать действующими категориями. В данной ситуации суд исходил из закона, запрещающего денежные суррогаты — нечто подменяющее собой функции денег, но не являющееся платежным средством. Об этом сообщила руководитель межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы Элина Сидоренко: «У нас есть закон о Центральном банке Российской Федерации, который запрещает оборот денежных суррогатов — это нечто, что подменяет собою функцию денег. И в этой связи закон «О прокуратуре Российской Федерации» позволяет прокурору реагировать: в данной ситуации в их трактовке нарушается статья 27 закона «О Центральном банке». Поэтому логика их ясна, как и ясна логика людей, которые пытаются оспорить это решение ввиду того, что нет статуса криптовалют».

По словам специалистов, такие конфликты объясняются отсутствием понятных и единых правил игры: в стране назрела необходимость принятия закона о статусе криптовалюты. Сейчас в Госдуме над этим работают три группы, одна из них создана при комитете по безопасности и противодействию коррупции, ее курирует Андрей Луговой; две другие — при комитетах по предпринимательству и по финансовому рынку. Принятие документа ожидается к лету 2018 года.

Примечателен тот факт, что само государство активно изучает криптовалюты и даже уже дало некий карт-бланш некоторым финансовым организациям на операции с криптовалютами. Так, Центробанк России первой разрешил проводить торги с криптовалютами онлайн-системе «Восход», созданной для привлечения инвестиций в проекты Дальнего Востока. При этом, как мы видим, уже существующие площадки подвергаются блокировке, а Министерство финансов выступило за запрет продажи биткоинов частным лицам. Вместо этого Министерство финансов предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.

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