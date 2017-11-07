Генпрокуратура посчитала «экстремистской» информацию на сайте обманутых дольщиков

В ходе очередного мониторинга реестра запрещённых сайтов РосКомСвобода обнаружила страничку, ведущую на сайт обманутых дольщиков коттеджного посёлка «Пушкинский дол» в Геленджике:

reestr.rublacklist.net/rec/232176/

Проект «Пушкинский дол» (коттеджный поселок в пригороде Геленджика) был анонсирован в 2012 году, покупателям предлагались в аренду участки в лесном массиве площадью около 8 соток каждый. Покупателям поясняли, что предлагаемые им земли лесного фонда по генплану города подлежат переводу в земли поселений, после чего на них можно будет построить жилье. В 2014 году выяснилось, что территория относится к лесопарковой зоне, распоряжаться которой имеет право только Минприроды РФ, а перевод земель в другую категорию не планируется. Теперь их постройки сносят, а дело обрастает новыми подробностями и фигурантами – в том числе высокопоставленными.

В декабре прошлого года «пушкинодольцы» записывали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в их запутанной ситуации:

После этого обращений было записано и выложено на официальном канале в YouTube уже несколько штук, а сами активисты пошли оббивать пороги чиновничьих кабинетов и судов.

В конце апреля текущего года, после многих месяцев следствия, это дело начал рассматривать городской суд Геленджика. На скамье подсудимых оказалась одна единственная женщина – Инна Кущ, директор риелторской фирмы, продававшей участки в Пушкинском доле. Кущ попросила о сделке со следствием и дала показания на предполагаемых соучастников преступления, в числе которых оказались люди, приближенные к команде бывшего губернатора Александра Ткачёва. А дальше начались странности: буквально через день после допроса обвиняемая сменила адвоката и отказалась от досудебного соглашения. Уголовное дело против «неустановленных лиц», причастных к этой схеме, было выделено в отдельное производство, но расследуется ли оно вообще – неизвестно, говорит адвокат потерпевших Михаил Беньяш.

В июле Краснодарский крайсуд согласился с позицией прокуратуры и отменил решение о доследовании уголовного дела в отношении Инны Кущ. Дело направлено в геленджикский городской суд для рассмотрения по существу, Инна Кущ обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ущерб составил 138 млн руб. Потерпевшими признаны 158 человек, однако, как сообщил адвокат Михаил Беньяш, представляющий потерпевших, от мошеннической схемы пострадали более 400 семей. По словам адвоката, потерпевшие настаивали на объединении дел против Инны Кущ с делом в отношении неустановленных лиц, которое сейчас продолжает расследоваться. «Риелтор Кущ – конечное звено криминальной цепочки, в которую, по нашим данным, входили как представители крупного бизнеса, так и должностные лица. Мы намерены добиваться привлечения к ответственности всех виновных», – пояснил господин Беньяш. Сторона потерпевших считает, что Ирина Кущ собою прикрывает более влиятельных фигурантов, которые остаются «неустановленными следствием», также утверждает адвокат.

Следующее заседание по делу назначено на 8 ноября. На этом заседании суд намерен допросить еще шестерых потерпевших. Всего в деле 158 потерпевших и более 200 свидетелей, которые также планируется допросить в рамках судебного процесса.

Казалось бы, уже очень типичная для нашей страны ситуация, с которой сталкивались тысячи, если не миллионы обманутых собственников жилья. Однако ситуация приобрела странный неожиданный оборот накануне анонсированного 5 ноября 2017 года «пушкинодольцами» митинга, на котором они собирались выразить недоверие кубанской Фемиде и потребовать отставки судей. В статье, посвящённой этому митингу, обманутые дольщики указали на ряд существующих проблем в кубанском правосудии, заподозрив судей в ангажированности.

Примерно за неделю до митинга его организаторы несколько неопределённо выразились о переносе мероприятия, однако Генпрокуратура, которой даны полномочия блокировать сайты с экстремистским, террористическим и призывающим к массовым беспорядкам контентом, внесла страничку на сайте pushkindol.ru, посвящённую митингу, в реестр запрещённых. Таким образом, надзорное ведомство посчитало информацию на сайте обманутых дольщиков из Геленджика или экстремистской, или террористической, или призывающей к массовым беспорядкам. Естественно, ничего подобного на ней не содержится — там только информация о планирующемся митинге и суть претензий дольщиков к судам на Кубани.

Предполагаем, что у работников Генпрокуратуры просто сработал рефлекс на тег «5 ноября». Уже примерно две недели ведомство Юрия Чайки активно блокирует сайты, посвящённые так называемой «революции 5.11.2017» (приводим только малую часть соответствующих сайтов, доступ к которым ограничен решением ГП):

reestr.rublacklist.net/rec/231627/

reestr.rublacklist.net/rec/231918/

Страничка с официального сайта «Пушкинского дола» была заблокирована как раз накануне так и не состоявшегося события, но в данный момент у большинства провайдеров недоступен весь сайт обманутых дольщиков из Геленджика. Мы уже не раз говорили о формалистском подходе властей к блокировкам тех или иных ресурсов, и это неизбежный итог всей политики блокировок в Рунете. При таком дикорастущем запретительском законодательстве вероятность допущения ошибок будет только расти, пострадавшими в данной ситуации окажутся только не сталкивавшиеся до этого с российской блокировочной машиной обычные люди, которым даже в голову не придёт переезжать на другой сайт, искать какие-то способы обхода блокировок, в то время как по-настоящему противоправный контент как был в интернете, так в нём и будет присутствовать.

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