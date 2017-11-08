ФСБ и Минкомсвязь предлагают начать хранить трафик по «пакету Яровой» один месяц

Специалисты Минкомсвязи России внесли в Правительство нормативный акт к «антитеррористическому пакету», предусматривающие хранение трафика с 2018 года один месяц и постепенное увеличение этого срока до полугода, которые предусмотрены базовым законом, заявил глава министерства Николай Никифоров.

Никифоров подчеркнул, что предложение было согласовано с совместно с ФСБ, и соответствующий проект документа уже направлен на рассмотрение кабмина:

«Там определён объём по сроку. Там смысл такой, что с 2018 года объём хранения трафика — 1 месяц, который за определённое количество лет возрастает до тех 6 месяцев, которые предусмотрены базовым законом».

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7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.

«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и интернет-компании (организаторы распространения информации, ОРИ) хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 г. В случае применения пользователями ОРИ шифрования сервис должен передать спецслужбам ключи для дешифровки.

Уже на заре появления данного закона большинство экспертов и представителей отрасли назвали его нереализуемым. По самым малым подсчётам, операторам связи для реализации «пакета Яровой» потребуется порядка 4,5 триллионов рублей, и это самая нижняя планка затрат, с которой вынуждена была согласиться даже ФСБ. Согласно заключению комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационным коммуникациям, проект постановления Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» в несколько раз увеличивает потенциальные расходы участников рынка — до 10 триллионов рублей. Напомним, примерно такую же сумму озвучивал гендиректор российского разработчика систем хранения данных (СХД) и другого оборудования АРСИЭНТЕК Денис Нештун ещё в августе прошлого года. Причём, по словам Нештуна, еще около 10-20% данной суммы операторам придется ежегодно вкладывать в поддержку системы. То есть тенденция к значительному увеличению расходов при любом раскладе будет сохраняться.

Вышеозвученные расходы могут и никогда не окупиться, и в любом случае негативно скажутся на ценообразовании в области связи, а также раскрутят инфляцию в стране. Более того, даже если удастся сохранить весь генерируемый в интернете пользовательский трафик, львиная его доля будет нерасшифровываемым цифровым мусором, который никак не поможет силовикам в оперативной работе.

Данный закон уже давно стал для властей «чемоданом без ручки, который и нести тяжко, и выбросить жалко». Полностью отказаться от нереализуемых норм они не готовы морально, поэтому уже с момента принятия «пакета Яровой» идёт этот бессмысленный пересчёт времени и объёмов хранения, по сути не решающий основной проблемы. Поэтому если срок хранения не будет сокращён, всё равно телеком-компаниям придётся в итоге выложить триллионы рублей, хотя и не сразу, а постепенно.

Однако и об этой постепенности тоже ничего не известно. Увеличивать срок хранения можно раз в три года, а можно раз в три месяца. Комментарий генерального директора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова:

«Хочется большей стабильности и понимания, что не будет ситуация ухудшаться с точки зрения объемов хранения информации, потому что от этого зависят те деньги, инвестиции, которые операторы должны будут заблаговременно зарезервировать на строительство новых центров обработки данных (ЦОД), аренду для хранения подобной информации. Доводить до шести месяцев, мне кажется, бессмысленно. Реакция правоохранительных органов, которые должны обработать эту информацию, должна быть более молниеносной. И вообще, хранить в течение такого периода этот очень большой объем информации совершенно никому не нужно».

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Нет ясности и по поводу видеоконтента. Это одна из главных проблем.Чтобы хранить переписку пользователей, нужно не так много мощностей, а вот для видео в основном и потребуются хранилища в полторы сотни миллиардов терабайтов стоимостью в триллионы. Звучит ещё такое мнение: закон в нынешнем виде выбросит с рынка мелких игроков — небольших районных провайдеров. У них просто не хватит денег на дополнительные серверы. В прошлый раз в Минкомсвязи уже говорили, что хранить данные придется месяц. Компании обрадовались. После новостей о постепенном изменении сроков настроение сменилось. Рассказывает генеральный директор телекоммуникационной компании «Тел регион» Виталий Славянов:

«Вроде сначала дали надежду, что уменьшили до месяца это хранение, но все-таки ввели постепенное. В любом случае это большие затраты, которые еще и будут растянуты по времени. Небольшие операторы сейчас вряд ли ведут какую-то подготовительную работу. Я думаю, что все сейчас в ожидании, как это все разрешится. Я думаю, что в ближайшее время будет достаточно большое количество слияний, поглощений на этом рынке. Если все-таки этот закон примут, то мелкие операторы будут продаваться или уходить в «серую» зону, что крайне проблематично».

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Мегафон уже дал журналистам свой комментарий по поводу озвученной Никифоровым инициативы, и если кратко, то «участники отрасли по-прежнему опасаются больших затрат». Вероятно, скоро правительство все-таки опубликует закон в его окончательной редакции, которая расставит все точки над «i». По крайней мере, Минкомсвязь обещало это сделать в ближайшее время.

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