Онлайн-кинотеатр ivi заблокировал партнёра с рекламой Tor

Онлайн-кинотеатр ivi заблокировал рекламного партнера, который поставлял в онлайн-кинотеатр рекламу TOR-браузера — об этом сообщили в пресс-службе ivi:

«На сервисе ivi, как и на большинстве других интернет-ресурсов, часть рекламы размещается не самой площадкой, а сторонними продавцами рекламы — партнерами, которые несут ответственность за качество и юридическую чистоту рекламных материалов. В настоящее время мы заблокировали размещение всей рекламы от этого партнера. Окончательное решение по дальнейшему сотрудничеству будет принято после завершения проверки и юридической оценки».

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В ivi рассказали, что рекламу Tor увидели небольшое число пользователей. В компании не стали раскрывать причины, по которым отказались от трансляции рекламы анонимной сети.

«Мы тщательно следим за тем, что появляется на сервисе и соблюдаем законодательство РФ. В настоящее время кампания остановлена, партнёр найден, мы проводим разбирательство и будем принимать соответствующие меры ответственности к партнёру», — заявил представитель онлайн-кинотеатра. Также в ivi заверили, что имя партнёра будет раскрыто только по завершении проверки. Сроки сотрудничества с заблокированным партнёром и сроки проведения проверки в компании не уточнили.

Возможно, отказ от сотрудничества с партнёром, рекламирующим браузер Tor, продиктован вступлением в силу закона «об анонимайзерах» (276-ФЗ), который запрещает сервисам VPN, Proxy и анонимайзерам предоставлять российским пользователям возможность обхода государственных блокировок.

А в октябре еще можно былоhttps://t.co/YqPaTLInv0 — Inc. Russia (@incrussiamedia) November 8, 2017

Напомним, исполнять закон 276-ФЗ уже отказались как минимум семь известных, либо стремительно набирающих популярность VPN-сервисов. Многие владельцы считают, что для пользователей из России VPN и анонимайзеры, которые не дают возможность получать доступ к заблокированным сайтам, теряют всякий смысл.

Между тем, в сети Tor открывают свои «представительства» всё большее количество крупных интернет-сервисов.

В конце октября ежедневная американская газета The New York Times, ведущая свою историю с 1895 года и имеющая общемировую популярность и влияние, решила провести эксперимент в области безопасных коммуникаций и сделать свою страничку nytimes.com доступной для сервиса Tor Onion.

На этот шаг издание решило пойти по той причине, что огромное количество читателей NYT находятся в тех точках мира, где сайт nytimes.com заблокирован, поэтому пользователям приходится прибегать к услугам Tor. Также пользователи из некоторых стран беспокоятся, что внутри их сетей проводится мониторинг, выявляющий всех посещающих «запрещённые» сайты юзеров, поэтому им приходится прибегать к разного рода техническим средствам, обеспечивающим конфиденциальность в интернете, в том числе — Tor.

«Луковые» сервисы используют уже многие популярные сайты, социальные сети и почтовые службы. Например, одним из первых в Tor открыли свои сайты Facebook, автономная некоммерческая организация ProPublica, в ведении которой находится крупнейший информационный ресурс журналистских расследований, и швейцарский сервис зашифрованной почты ProtonMail. О намерении открыть свою «тёмную» веб-версию сайта заявляла также популярная онлайн-энциклопедия Wikipedia.

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