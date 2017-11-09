Роскомнадзор взялся за массовую блокировку «пиратских» сайтов

На днях Роскомнадзор, опираясь на решения Мосгорсуда, внёс в реестр запрещённых сайтов сразу целый пакет как собственно самих сайтов, так и зеркал ранее заблокированных «пиратских» порталов:

reestr.rublacklist.net/rec/233241/

reestr.rublacklist.net/rec/233225/

reestr.rublacklist.net/rec/233232/

reestr.rublacklist.net/rec/233249/

reestr.rublacklist.net/rec/233268/

reestr.rublacklist.net/rec/233254/

reestr.rublacklist.net/rec/233272/

reestr.rublacklist.net/rec/233250/

reestr.rublacklist.net/rec/233269/

reestr.rublacklist.net/rec/233257/

reestr.rublacklist.net/rec/233273/

reestr.rublacklist.net/rec/233263/

reestr.rublacklist.net/rec/233274/

reestr.rublacklist.net/rec/233239/

reestr.rublacklist.net/rec/233245/

reestr.rublacklist.net/rec/233243/

reestr.rublacklist.net/rec/233246/

reestr.rublacklist.net/rec/233242/

reestr.rublacklist.net/rec/233240/

reestr.rublacklist.net/rec/233217/

reestr.rublacklist.net/rec/232815/

Здесь приведен далеко не весь перечень сайтов, а также «зеркал», который был заблокирован в течение всего пары дней, но уже по нему можно судить, насколько сильно облегчилась задача правообладателей и российского надзорного ведомства в плане блокировки «пиратского» контента, причём не всегда утруждая себя чётким следованием букве закона. В этом списке есть онлайн-библиотеки, торрент-трекеры, а также поисковики магнет- и торрент-ссылок, которые также можно назвать «агрегаторами торрент-контента». На некоторых из них мы остановимся отдельно.

Об ограничении доступа к «зеркалу» онлайн-кинотеатра hdrezka, который уже блокируется на постоянной основе по решению Мосгорсуда на своём официальном сайте сообщил сам Роскомнадзор. Ведомство руководствовалось определением Мосгорсуда о принятии меры защиты авторских прав по жалобе ООО «А СЕРИАЛ». «Ранее в адрес провайдера хостинга и администрации ресурса были направлены уведомления с требованием удалить информацию, размещенную с нарушением авторских прав. Информация удалена не была. В связи с этим операторам связи предписано ограничить доступ к данному пиратскому ресурсу», — сообщает Роскомнадзор.

reestr.rublacklist.net/rec/233246/

В сообщении ведомства также говорится, что в текущем году Московский городской суд вынес более 1000 решений о предварительных обеспечительных мерах, которые касались защиты авторских и смежных прав в интернете. «Наибольшее количество дел было связано с защитой прав на кинематографию. В частности, Роскомнадзор принимал меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с фильмами «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Интервью с Путиным», «Крым», «Салют-7», «Гоголь», и «Игра престолов»»,— пояснили в надзорном ведомстве.

HDREZKA — один из популярных онлайн-кинотеатров Рунета, предлагающий фильмы и сериалы в высоком качестве, причём на мобильных устройствах — тоже. Блокировка этого ресурса, судя по всему, не стала неожиданностью для владельцев, и они сообщили в официальном паблике ВКонтакте (больше 120 тысяч подписчиков), что в скором времени «будут работать по прежнему адресу», а также отметили, что у сайта «НЕТ зеркал».

Под блокировку попали «зеркала» одного из самых популярных торрент-трекеров — Tfile:

reestr.rublacklist.net/rec/233254/

reestr.rublacklist.net/rec/233272/

reestr.rublacklist.net/rec/233253/

Интересен тот факт, что до этого непосредственно сам сайт Tfile в реестр не вносился, хотя отдельные его ссылки попадали туда за «пиратство» не раз. Поэтому внесение его обоих «зеркал» — my-tfile.org и tfile.co — без прецедента с ограничением доступа к самому сайту вызывает много вопросов.

Какими соображениями руководствовался Роскомнадзор, когда блокировал «агрегаторы торрент-контента», вообще не понятно. Например, в реестре оказался китайский «торрект-поисковик» 30bt.com, за которым не замечено случаев нарушения антипиратского законодательства:

reestr.rublacklist.net/rec/233241/

Ещё один «коллега» 30bt.com — агрегатор магнет-ссылок btmon.com:

reestr.rublacklist.net/rec/233242/

У данного ресурса есть только один прецедент попадания в реестр — по жалобе самого Роскомнадзора. То есть правообладатели ранее к данному сервису никаких претензий не имели. Поэтому внесение его в реестр запрещённых на основании решения Мосгорсуда, который специализируется именно на «пиратке», также вызывает вопросы.

Похоже, расширение антипиратского законодательства пока вносит больше сумятицы в практику блокировок по фактам нарушения авторских прав, где в данный момент «смешались в кучу зеркала и сайты». Смеем предположить, что после воплощения в жизнь всех амбиций правообладателей реестр ждёт ещё больший хаос, который закончится очередным повторением летней истории с блокировкой Роскомнадзором своих же технических доменов, а также сайтов государственных ведомств.

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