Россия готовит «закон Russia Today» против иностранных соцсетей

Российские ответные меры после регистрации госканала Russia Today в качестве иностранного агента в США будут распространяться в том числе на социальные сети. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов по итогам совещания руководителей фракций и профильных комитетов по проработке зеркальных мер в ответ на действия США в отношении RT и Sputnik:

«Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети».

.

Первый вице-спикер Думы Иван Мельников, в свою очередь, отметил, что российский закон об иностранных агентах расширят добавив в него пункт о средствах массовой информации.

Каким образом будут дополнены положения действующего закона, не уточняется, но спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что примут поправки в кратчайшие сроки — в течение недели.

В России закон об иностранных агентах действует с 2012 года. По нему в Минюсте должны вставать на учет все некоммерческие организации, которые одновременно финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. После регистрации такие организации должны предоставлять регулярную отчетность.

Russia Today объявил, что намерен выполнить требование Минюста США и до 13 ноября встать на учет в качестве иностранного агента. Американский закон разработан прежде всего на иностранные лоббистские организации, но по нему также зарегистрирован ряд СМИ.

Роскомнадзор, в свою очередь, поспешил сообщить о разработке ряда мер отношении иностранных некоммерческих организаций (НКО) в случае притеснения российских СМИ за рубежом. Ведомство предложило разрешить блокировать по требованию Генпрокуратуры ресурсы иностранных НКО, которые в России признали нежелательными.

Возможно, россияне, как и весь остальной мир наблюдают очередной пример задействования так называемого «ситуационного законодательства», когда законы принимаются исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, а не продиктованной временем и прецедентным опытом необходимости. Причём делается это в спешке и с грандиозным апломбом. Появление «закона RT» станет одним из самых ярких образчиков таких «ситуационных законов», когда действиями депутатов руководят не интересы избирателей, а сиюминутная политическая истерия.

.



.

Читайте также:

Роскомнадзор предлагает внесудебно блокировать сайты нежелательных иностранных НКО

🔓

Госдума приняла законопроект о быстрой блокировке сайтов «нежелательных организаций» в I чтении

🔓

По решению суда заблокирован сайт Национального фонда демократии

🔓

Давление на RT и Sputnik может ускорить проверку Twitter на исполнение закона о хранении данных россиян

🔓

Публикации от российской «фабрики троллей» увидели больше 100 миллионов американцев

.

