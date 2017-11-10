Децентрализованная платформа «Голос» попала в реестр запрещенных сайтов

Одна из страничек сайта децентрализованной платформы «Голос» была сегодня внесена Роскомнадзором в реестр заблокированных сайтов на основании решения Ленинского районного суда города Самары:

reestr.rublacklist.net/rec/233874

Причиной для блокировки стало исковое заявление о о защите персональных данных, связанное с одной из публикаций на платформе. Сама публикация, в которой поднималась тема законности видеонаблюдения в подъездах, на данный момент недоступна из-за жалобы о нарушении законодательства РФ.

Но статья пока ещё доступна в кэше Google. Также её можно найти через сервис archive.is.

Как отмечает пользователь @now, решение вступило в силу более двух месяцев назад, и для того, чтобы решить проблему достаточно было закрыть или ограничить доступ из РФ к указанной странице на сайте.

Впрочем, на обвинения в некомпетентности руководства Голоса один из пользователей платформы обращает внимание, что в судебном решение говорится о том, что регистратором доменного имени указанной страницы является компания NameCheap, Inc, расположенная за пределами Российской Федерации. Соответственно, есть сомнения, что Роскомнадзор связывался с представителями NameCheap с требованием удалить материал.

Представители «Голоса», в свою очередь, заявили об абсурдности выдвинутых против платформы в иске обвинений, поскольку истица Чалова И.В. не является пользователем платформы, а значит обработки её персональных данных не осуществлялось:

«В тексте судебного решения сказано, что организация, осуществляющая обработку персональных данных истца Чаловой И.В. «находится на территории США», а обработка данных была незаконной. Юридическая служба Golos.io считает необходимым отметить, что обработка персональных данных Чаловой И.В. не осуществлялась, так как Чалова И.В. не является пользователем платформы».

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«Голос» будет обжаловать решение суда. В настоящее время блог-платформа доступна по адресу golos.blog, при этом при заходе через основной адрес — golos.io — могут возникать проблемы с доступом, т.к. в реестр внесен адрес с указанием протокола https.

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