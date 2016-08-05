Роскомнадзор описал критерии всех видов запрещенной информации и предлагает их обсудить

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов выложен проект межведомственного приказа, касающийся четырёх ведомств, — Роскомнадзора, МВД России, Роспотребнадзора и Федеральной налоговой службы РФ. В данном проекте документа описаны предполагаемые критерии оценки материалов и информации, необходимых для принятия решений этими ведомствами о «включении доменных имён и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Иными словами, Роскомнадзор подготовил документ, который подробно и скрупулёзно описывает, что же стопроцентно надлежит запрещению в Рунете.

Каждый может проголосовать ЗА или ПРОТИВ принятия данного документа, а также высказать свои предложения и замечания по нему — до 18 августа текущего года.

Если этот документ будет принят, то ознакомившимся с ним работникам вышеперечисленных ведомств придётся проходить долгую психологическую реабилитацию, потому что некоторые подробности у нормального человека способны вызвать шок, ну да ничего — это их работа, и чёткое очерчивание границ запрещённого должно, по идее, избавить и без того затюканный Рунет от неоднозначного цензурирования, поскольку случаев двоякого трактования одного и того же контента на данный момент мы имеем вагон и маленькую тележку. Вызывает опасения как раз таки никуда не ушедшая широта размаха и, на наш взгляд, оставшаяся размытость формулировок, в перспективе способная повлечь за собой блокировки общепризнанных мировых шедевров литературной, музыкальной, теле- и киноклассики, а также предметов изобразительного искусства и т.п. К примеру, исходя из описанных в проекте приказа критериев, чуть более, чем полностью пойдут под нож произведения Античности, а также некоторые творения японской и других восточных культур. Но даже оскароносные фильмы могут попасть в немилость, если этим приказом воспользуются люди, лишённые какой-либо рефлексии.

К примеру, заявленная первым пунктом порнография с изображением или привлечением несовершеннолетних «в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера» (полный список критериев можно посмотреть в самом документе) напрочь отсекает для российского зрителя в т.ч. шедевры мировой классики. Если применять их формально. А мы знаем немало случаев, когда это уже происходило в последние годы.

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Сразу можно закрывать сотни фильмов и сериалов согласно пункту «2.1.6. фото-, видео, аудио- и (или) текстовая информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предоставляющих услуги по их приобретению либо осуществляющих культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные и их прекурсоры (за исключением художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром)»:

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«3.1.3. выражение положительной оценки либо одобрение: совершения самоубийства либо действий, направленных на самоубийство, или намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить самоубийство, а также призыва, побуждающего совершить самоубийство»:

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«4.1.2. наличие фото-, видео-, аудио- и (или) текстовой, графической информации, дающей представление об азартной игре, лотерее, об условиях участия в азартной игре, в лотерее, включая правила проведения азартных игр и условий участия в лотереях, о возможных результатах выигрыша, об описании способов передачи (перевода) денежных средств для участия в азартной игре, в лотерее, о способах получения выигрыша на рассматриваемой странице сайта в сети «Интернет», где имеется возможность принять участие в азартной игре, в лотерее, сделать ставку, получить выигрыш»:

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Вот такие представили нам критерии чиновники из надзорных за интернетом ведомств.

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