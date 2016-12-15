Суд принял иск о том, что по петиции за отмену «пакета Яровой» до сих пор не принято решение

Об этом в своём Facebook сообщил юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Вячеслав Гимади. Юрист отметил, что несмотря на наличие ста тысяч необходимых голосов, собранных ещё в середине августа на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ), Открытое правительство до сих пор не подготовило экспертного заключения и решения о разработке нормативного акта, которое оно обязано было сделать не позднее 14 октября:

«Тушинский суд Москвы сегодня принял административный иск Волкова, Жданова и меня о том, чтоб заставить Министра открытого правительства Абызова исполнить его обязанности по рассмотрению инициативы об отмене закона Яровой.

100000 подписей граждан были собраны 14 августа, значит не позднее 14 октября (по закону 2 месяца) Абызов был обязан подготовить экспертное заключение и решение о разработке нормативного акта. Чего сделано не было и мы (подписанты инициативы на РОИ) обратились в суд. Первоначально подали иск в Пресненский, но там судья Лебедев отказался даже принимать иск, сославшись, что якобы мы хотели принудить Абызова к нормотворчеству, а также что у экспертной рабочей группы нет властных полномочий. То есть судья Лебедев считает, что вообще невозможно заставить Абызова рассматривать инициативу. Сейчас это странное определение, фактически незаконно наделяющее Абызова и любые его действия и бездействия судебным иммунитетом, проверяет Мосгорсуд, а мы обратились в Тушинский по месту моего жительства, что допускается нормами КАС. Медленно, но верно, при этой власти или нет, но закон Яровой будет отменен как прямо противоречащий Конституции и нарушающий права десятков миллионов людей».

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Первое судебное заседание в Тушинском суде состоится 16 января в 17:45.

В свою очередь, в пресс-службе Открытого правительства сообщили, что состав экспертной рабочей группы «Российской общественной инициативы» обновлен, и в ближайшее время она рассмотрит петицию об отмене «пакета Яровой».

«Ротация состава федеральной рабочей группы завершена. Часть депутатов, не вошедших в состав Госдумы 7-ого созыва, а также ряд бывших сенаторов сменят новые участники, кандидатуры которых были предложены руководством нижней палаты парламента. В ближайшее время обновлённая рабочая группа приступит к работе и рассмотрит две общественные инициативы, набравшие ранее 100 тыс. голосов и ожидавшие своего обсуждения», — привели в пресс-службе слова М.Абызова.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время рабочая группа сможет приступить к рассмотрению двух интернет-петиций: об оплате государством абортов только по медицинским показаниям и об отмене антитеррористического «пакета Яровой».

7 июля президент РФ Владимир Путин подписал поправки в «антитеррористическое законодательство», предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству. Хотя, на самом деле, этот законопроект никак не помогает в борьбе с терроризмом, а только узаконивает тотальную слежку, а также обрекает операторов связи, провайдеров, операторов кабельного телевидения и простых граждан России на непомерные траты, связанные с техническим исполнением этого репрессивного и регрессивного закона. «Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года.

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