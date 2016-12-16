«Опасная» статья интернет-издания CNews занесена Роскомнадзором в реестр запрещённой информации

«Мы действительно внесли статью в реестр, но, поскольку информация была поправлена, противоправная информация оттуда удалена, мы рассмотрим вопрос об исключении страницы из реестра — после того, как ее проверят эксперты», — сообщил представительно надзорного ведомства Вадим Ампелонский.

Ссылка на «опасную» статью издания, пишущего исключительно о высоких технологиях, внесена в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», 12 декабря текущего года.

Доступ к публикации пока не ограничен. Изначально в тексте содержалось конкретное указание, как пытался покончить с собой сотрудник Amazon, но на данный момент эти детали в тексте отсутствуют.

Оригинал статьи остался в архиве интернета.

.

.

Читайте также:

Роскомнадзор описал критерии всех видов запрещенной информации и предлагает их обсудить

🔓

То-о-чём-нельзя-говорить: Роспотребнадзор хочет запретить СМИ писать о суициде напрямую

🔓

«Википедия — олигархическая структура, пропагандирующая наркотики и самоубийства», — Роскомнадзор

_____