Роскомнадзор проверяет на экстремизм интервью Вячеслава Мальцева

На экстренном совещании Консультативного совета в Управлении Роскомнадзора по Саратовской области, посвященном интервью блогера Вячеслава Мальцева на «Открытом канале», заместитель руководителя Управления Роскомнадзора Александр Бидасюк пояснил членам совета, что им предстоит решить, необходимо ли «направить материал для проведения экспертизы в центральный аппарат Роскомнадзора и параллельно в Центр противодействия экстремизму.

Речь идет об интервью, которое блогер-националист Вячеслав Мальцев дал «Открытому каналу» пару дней назад. В нем он, в частности, раскритиковал действующую власть, и заверил, что его сторонники «ждут революции» в 2017. Это интервью также стало поводом для трех публикаций на сайте ИА «Свободные новости».

Заранее совещание никак не анонсировалось. Тем не менее новости с совещания выходили в режиме реального времени на нескольких информационных порталах. Совету предложили ответить на вопросы: Имеются ли в текстах на сайте ИА «Свободные новости» высказывания, содержащие призывы к революционным действиям? Имеются ли там высказывания, содержащие призывы и побуждения к насильственным изменениям основ конституционного строя? Имеются ли в текстах оскорбительные высказывания в адрес лиц, замещающих государственные должности в РФ? Есть ли в текстах признаки экстремисткой деятельности и злоупотребления свободой массовой информации?

По итогам обсуждения, по сведениям журналистов, члены совета рекомендовали провести экспертизу публикаций и высказываний Вячеслава Мальцева в них на экстремизм. Обращения о проведении проверок будут направлены в центральный аппарат Роскомнадзора и ФСБ.

Представителей «Открытого канала» и ИА «Свободные новости» на совещании не было, так как Роскомнадзор и иные органы не уведомили о проведении заседания.

Отметим, что Вячеслав Мальцев и раньше позволял себе довольно жесткие и спорные высказывания, которые выходили в эфир федеральных телеканалов во время дебатов кандидатов в депутаты Государственной думы. Этот политик известен своей экспрессивной манерой ведения политических дискуссий. На Мальцева уже писал заявление в центр «Э» литератор, конспиролог, ультрапатриот и коллега по «Партии Великое Отечество» небезызвестного IT-лоббиста Игоря Ашманова Николай Стариков, который увидел в высказываниях блогера-националиста в предвыборных дебатах на телеканале «Россия 1» оскорбление действующего президента РФ Владимира Путин, а также наличие экстремизма.

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