Михалков не смог опровергнуть, что он «кормится с налога на болванки» и проиграл свой иск к СМИ

Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска на 2 млн рублей режиссеру Никите Михалкову к РИА «ФедералПресс», ООО «ФедералПресс. Медиа», ООО «Айньюс» и газете «Известия». Об стало известно из комментария, который дал журналистам пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

«Суд отказал в иске Михалкова в полном объеме», — сказал он.

Причиной иска послужила публикация «Михалков будет собирать налог на болванки еще 10 лет», вышедшая в сентябре 2015 года. Михалков потребовал от «Известий» полтора миллиона рублей за «распространение недостоверной информации» и еще 800 тысяч рублей за использование его фотографии. Такие же претензии предъявлены изданию «ФедералПресс», которое перепечатало статью «Известий». Представитель истца Галина Енютина весной этого года заявляла, что заголовок и фотография режиссера, которой сопровождается статья, создают впечатление, будто налог разрешили собирать лично Михалкову. Истец просил суд обязать СМИ опровергнуть оспариваемую информацию, а также взыскать с РИА «ФедералПресс», ООО «ФедералПресс. Медиа», ООО «Айньюс» и газеты «Известия» 2 млн рублей, в том числе и за неправомерное использование изображений Михалкова в каждом из материалов.

В апреле месяце иск с подобными же требованиями к медиахолдингу РБК отклонил Гагаринский суд города Москвы. От РБК Михалков также требовал два миллиона рублей.

«Налога на болванки» — сбор 1% от оборота производителей и импортеров любой техники, позволяющей копировать и воспроизводить аудио- и видеозаписи, «честь» на взимание которого была предоставлена Российскому союзу правообладателей (РСП) в 2010 году. Производители и импортеры электронной техники и носителей информации должны отчислять один процент стоимости поставляемой продукции.

В марте прошлого года Российский союз правообладателей и Михалков через законопроект, разработанный Минкультуры, предлагали обложить налогом каждого пользователя в сети Интернет за использование и распространение в сети любых произведений, защищенных авторским правом. В Рунете это воплощение правообладательской алчности ещё получило название «налога на интернет». Но, к счастью, сей скандальный закон не был воплощён в жизнь.

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