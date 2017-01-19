Мнение граждан, подписавших петицию об отмене «пакета Яровой», властям неинтересно (текст резолюции и отзывы госведомств)

В распоряжении РосКомСвободы оказались официальные письма ответственных за выполнение закона о тотальной слежке министерств ведомств, в которых обосновывается нежелание принять позицию гражданам России в вопросе отмены крайне сомнительного закона:

Позиции министерств и ведомств в отношении петиции против «пакета Яровой»

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А вот непосредственно и проект резолюции правительственных экспертов по результату рассмотрения петиции об отмене «пакета Яровой», которая была сделана на основании отзывов из госведомств:

Заключение экспертной рабочей группы по результатам рассмотрения общественной инициативы «Отменить «закон Яровой»

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Судя по всему, выполнять требования петиции никто не собирался, поскольку ответы госведомств и силовиков абсолютно формальны, изобилуют сотни раз использованными штампами, которые интернет-сообщество уже и до этого видело как в самом законопроекте Яровой-Озерова, так и в риторике защищавших его политиков, чиновников, силовиков. Некоторые ведомства откровенно снимали с себя ответственность, кивая на другие госструктуры в духе «это не в нашей компетенции». Многими был сделан упор всего лишь на один из аргументов петиции — о дороговизне воплощения в жизнь «пакета Яровой» как на базовый, и это, конечно же, однобокий и искажающий смысл требований петиции подход. Напомним, вот настоящий текст петиции на сайте Российской Общественной Инициативы (РОИ):

«Госдума приняла так называемый «антитеррористический пакет», существенная часть которого посвящена интернету. Согласно документу операторы связи и «организаторы распространения информации» должны в течение полугода хранить вообще всю переданную информацию, то есть и записи телефонных звонков, и содержание смс-сообщений. В течение трех лет они также обязаны хранить сведения о переданных данных. Наконец, компании должны помочь ФСБ расшифровать весь трафик. Против нового закона выступили крупнейшие российские интернет-компании — Mail.ru и «Яндекс», а также профильные ассоциации РАЭК и РОЦИТ и даже рабочая группа «Связь и ИТ» при Правительстве России. Закон предписывает операторам связи и «организаторам распространения информации» (ими могут быть признаны любые сайты, реестр ведет Роскомнадзор) хранить все данные, переданные пользователями. Это гигантский объем данных. Экспертная оценка затрат на постройку инфраструктуры — более чем пять триллионов рублей. Для сравнения, доходы федерального бюджета России в 2015 году составили 13,7 триллиона рублей. Также этот закон противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения. Просим отменить данный закон, так как данный закон требует огромных денег, и который может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов, Президента РФ Владимира Владимировича Путина и Председателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева.

Практический результат: Данный закон требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет-компаний, и снизить доход государства от получаемых от них налогов. Также он ущемляет права человека».

Мнения экспертов, дававших финансовую и техническую оценку «пакету Яровой», в письмах подвергнуты сомнению. Многими приводится в качестве аргумента «опыт других стран», хотя мы уже знаем — различия в законах очень разные, порой попросту несравнимые. Такой пункт, как нарушение прав россиян, практически проигнорирован. В целом ответы ведомств являются ничем иным, как отпиской, дискредитирующей саму идею обратной связи между властями и гражданами, а также вселяющей сомнения в желании государственных чиновников и силовиков идти на диалог с обществом.

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[материал дополняется по результатам итогового заседания экспертной рабочей группы при Правительстве РФ]

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UPD.

Со стороны Минкомсвязи вынесено предложение снизить объём хранения данных по «закону Яровой» в 10 раз. Об этом на заседании экспертной группы правительства рассказал замглавы ведомства Алексей Волин:

«Уже на сегодня мы имеем договоренности и понимание того, что объем информации может быть сокращен в 10 раз».

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По мнению Волина, сократить объем сохраняемых данных можно за счет исключения из них видеофайлов, потокового видео (IPTV), торрентов и другого контента. Он также предложил поэтапно расширять сроки хранения данных, «сначала 12 часов, потом неделю, потом месяц, два месяца и полгода». Каким образом закреплены договоренности с силовыми ведомствами, Волин не уточнил. В предложенных правительством проектах нормативных актов никак не оговариваются ограничения по сбору данных. Затраты операторов и провайдеров на исполнение положений «закона Яровой» Волин оценил в 100 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что сами операторы говорили о нескольких триллионах рублей расходов.

Оператор МТС оценивает затраты на обеспечение хранения данных в рамках так называемого «пакета Яровой» в 400 млрд рублей, заявил вице-президент компании по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов на заседании экспертной рабочей группы правительства.

«Если выполнять весь закон как он есть, то затраты МТС совместно с МГТС порядка 1,7 трлн рублей. После того как я увидел в проекте экспертного заключения предложения по сокращению типов трафика и объемов примерно на 80% — мы за это время постарались подсчитать какие затраты в этом случае могу для нас быть. Навскидку это более 400 млрд рублей», — сказал он. Годовая выручка группы МТС в России по итогам 2015 года составила 391,2 млрд рублей.

По мнению замглавы Минкомсвязи, закон нужно не отменять, а корректировать. Волин считает, что антитеррористический пакет дает возможности для развития отечественной ИТ-отрасли, как для производителей электроники, так и для разработчиков софта, — для его реализации необходимы создание хранилищ информации и разработка нового ПО. Волин также затронул тему расширенной трактовки таких понятий, как миссионерская деятельность, экстремизм и оскорбление чувств верующих. По его словам, в обществе сейчас нарастает обеспокоенность по этому поводу.

«Необходимо исключить расширенное толкование по этим болезненным вопросам. Нужно определение Конституционного суда по этому поводу. Сейчас появилась целая категория людей, которые ищут, на что бы им оскорбиться», — отметил Волин.

На совещании подчеркнули бессмысленность перехвата и хранения трафика, поскольку популярность шифрования растёт. 90% трафика в интернете будет зашифровано в ближайшие три года, поэтому хранение трафика пользователей не имеет смысла, заявил член комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Денис Парфенов на заседании экспертной рабочей группы.

«В ближайшие три года 90% трафика будет зашифровано. Технических решений для его анализа просто не существует», — сказал Парфенов. В этой связи вступление в силу «закона Яровой» необходимо как минимум отсрочить, добавил он.

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